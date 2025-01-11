Paulista Beşiktaş’ın kanat transferi için devreye girdi! Eski takım arkadaşı Angel Correa’ya telefon etti

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Atletico Madrid'de forma giyen Angel Correa'yı sezon sonuna kadar kiralamak için harekete geçtiği iddia edilmişti. 29 yaşındaki kanat, daha önceki dönemlerde de sıkça Beşiktaş'la anılmış ancak sonuca ulaşılamamıştı.

İspanyol basını; eski takım arkadaşı Gabriel Paulista'nın Arjantinli kanat oyuncusunu telefonla arayıp "Hiç düşünmeden Beşiktaş gel" dediğini aktardı. Gabriel Paulista, geçtiğimiz yaz La Liga ekibi Atletico Madrid'den bedelsiz olarak Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu.

YÖNETİM HAMLE YAPACAK

Brezilyalı futbolcu, Angel Correa ile birlikte Atletico Madrid'de beraber oynamıştı. İspanyol kulübünün başkanı Enrique Cerezo ile kuvvetli ilişkileri olan başkan Serdal Adalı'nın, bu transferde aktif rol oynayacağı gelen bilgiler arasında. Yönetim, kısa süre içerisinde hocayı belirleyip hemen ardından da Correa için hamle yapmayı planlıyor. 15 milyon Euro piyasa değeri olan tecrübeli futbolcu, bu sezon düzenli olarak oynamadı ve toplamda 834 dakika sahada kaldı. Ancak kendisine verilen şansları iyi değerlendiren yıldız isim, 5 gol ve 2 asistle takımına önemli bir katkıda bulundu.