Beşiktaş’ta tek hedef galibiyet!

Serdar Topraktepe yönetiminde 2. devreye başlayan Beşiktaş, 19. hafta mücadelesinde Bodrum FK'yı ağırlıyor. Mücadele bugün saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Müsabakada Mehmet Türkmen düdük çalacak. Kartal oynadığı son 10 maçta 2 kez kazanabildi. Bunlar Süper Lig'deki Fenerbahçe ve Türkiye Kupası'ndaki Sivasspor karşılaşmalarıydı. Siyah- Beyazlılar, geride kalan haftalarda çıktığı 17 karşılaşmanın sadece 7'sini kazanabildi. 6 maçtan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, 4 kez mağlubiyet yaşadı. Kartal puan sıralamasında 6. basamakta yer alıyor.