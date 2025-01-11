Acun Ilıcalı: Dzeko’nun fotoğrafı beni etkiledi

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Anadolu Ajansı'nın yılın kareleri oylaması spor kategorisinde Edin Dzeko'nun Sivasspor karşılaşmasında Noah Sonko-Sundberg tarafından sarılarak durdurulduğu fotoğrafı seçti.

Ilıcalı, fotoğraf karesini çok beğendiğini belirterek "Güzel fotoğraflar var ama Dzeko'nun fotoğrafı beni bayağı etkiledi. Fotoğrafta sanki birisi tarafından aşağıya çekilmek istenen ama dik duran, mücadele eden, savaşan bir Fenerbahçeli gördüm. Camiamız için bence çok güzel bir mesaj, bu fotoğrafı çok beğendim" ifadelerini kullandı.