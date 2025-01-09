Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Şampiyon olamasak da devam edeceğiz"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç son dönemre yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Koç, eleştirilen Mourinho ile ilgili, "Biz inandığımız yolda devam edeceğiz. Şampiyon olamasak da devam edeceğiz. Hoca nezdinde, ömrümüz yeterse hocayla devam edeceğiz. Ben olduğum müddetçe hoca burada diyen başkanın ömrü çok olmamıştır. Bu istikrar konusu çok önemli" diye konuştu. Koç, yasadışı bahis ile ilgili de, "Rakibimiz sırtında çıktı. Biz ihbar ettik. Çelişkili ifadelere rağmen 20 günde ışık hızıyla verilen takipsizlik kararıyla kapatıldı" dedi. Ali Koç, "Ezeli rakibimiz yasadışı bahis hatta karaborsa biletten gelen paraya dahi tenezzül ederken, bu haberlerle anılırken Fenerbahçe kasasına 1 haram lira sokmadığımız için kendimizle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Açıklamalarını sürdüren Koç, "Bu seneyi saymayın, son 10 senede bizimle Galatasaray arasında 1 puan fark var. Kaç şampiyonluk fark var, 5. Bunu istatistik dili ile de hayatın olağan akışıyla da anlatamazsınız" diye konuştu. Başkan Koç, "Galatasaray'ın bu sezon 35-40 tane sarı kartı verilmedi. Bir takım 3 senede kendi sahasında hiç kırmızı yemez mi? Galatasaray'a karşı temkinli oynayan takımlar bize geldiği zaman sert oynuyorlar. Galatasaraylı oyuncular ise rahat çünkü kolay kart görmüyorlar" dedi.

3 YA DA 4 HAMLE YAPMAK İSTİYORUZ

Sarı-lacivertli kulübün başkanı transfer çalışmaları ile ilgili de bilgi verdi. Koç,"3 yabancı kontenjanımız var. İki stoper ve bir sol bek transfer etmeyi düşünüyoruz. Bunun dışında elimizdeki oyuncuların durumuna göre başka transferler de gündeme gelebilir" dedi. Bütçe ile ilgili de konuşan Koç,"Bazı transferlerimiz size maliyetli gelebilir. Bize bu cesareti veren de yönetim kurulu. Gelirimizde sapma olursa karşılaşayacaklar" dedi. Koç bu sözleriyle de Talisca transferini işaret etti.



YALAN SÖYLÜYOR

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, G.Saray Başkanı Dursun Özbek ile ilgili de sert konuştu. Koç, "Kendisi öyle bir toplantı yapıyor ama olmayan bir toplantı üzerinden TFF Başkanı ile yalılarda gizli gizli toplantılar yapıyormuş gibi iftira atıyor. Yok efendim TV'ye katılalım demiş, ben katılmamışım falan... Külliyen yalan! Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyor!" ifadelerini kullandı.

BUNUN ADI ŞİKEDİR YA

Ali Koç, Sergen Yalçın'ın 'Geçen sezon Antalyaspor'dayken Galatasaray'a hakem hatasıyla yenildik. 6 hafta sonra aynı hakemin olduğu maçta kazandık ve hakem bana Galatasaray maçındaki hatayı telafi ettik dedi' sözleri için de, "Bu açıklama başka ülkede olsa yer yerinden oynar. Bunun adı şike ya!" dedi.