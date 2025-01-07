Mourinho’dan Hermoso’ya yeşil ışık

İtalyan basını Fenerbahçe'nin stoper planını duyurdu. Aktarılan haberde; Jose Mourinho'nun defansı güçlendirmek için Atletico Madrid'den ayrılarak Roma'nın yolunu tutan Mario Hermoso'ya yeşil ışık yaktığı belirtildi.

Sarı-Lacivertliler'in Mario'yu satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiralamayı tercih ettiği öne sürülüyor. Becao ve Oosterwolde'nin durumu kararın sebebi olarak gösteriliyor. Serie A kulübünün ise 29 yaşındaki İspanyol savunmacıyı bonservisiyle göndermek istediği ve sermaye kazancı elde etmeyi planladığını ifade ediliyor.