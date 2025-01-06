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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı: "Türk hakemliği iflas etmiştir"

F.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, “Türk hakemliği iflas etmiştir. Yarın (bugün) acil durum toplantısı yapacağız” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Ocak 2025
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı: Türk hakemliği iflas etmiştir

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    Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Hatayspor maçının ardından Türk hakemliğinin iflas ettiğini söyledi. Ilıcalı, "Yarın acil durum toplantısı yapacağız. İşi sulandıranlar, başka yere sürenler, başka yerlere doğru taşımak isteyenler bir şekilde bizim anlattıklarımızı insanlara başka şekilde anlatıp sulandırarak, bu konuyu nasıl sulandırırız, nasıl bize de aynı şeyler yapılıyor falan şeklinde konuşmalıyız şeklinde değerlendirdiler. Bakıyorum, son 2 haftaya; dün Galatasaray maçında verilmeyen net penaltı 85. dakikada, bizim Eyüp maçında VAR'dan verilmeyen penaltı. İki penaltıyı kullandırsalar puan farkı bugün 4'tü"dedi.

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