Şenol Güneş Samsunspor maçı sonrası konuştu!

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş Samsunspor maçından sonra açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca oyuna kötü ve tedirgin başladıklarını söyleyerek, "İlk yarıda top kayıplarımız oldu. Rakibin bu yapıda oynayacağını bekliyorduk. İlk yarı defans olarak iyi oynamadık. Kornerden gelen golden sonra rakibimizin direnci attı. Ondan sonra oyun yapımız tamamen bozuldu. Kazanma ihtiyacımızı sahaya yansıtamadık. Oyun üstünlüğümüz skor üstünlüğüne yansımadı. Sebebi de top kayıplarımız,basit hatalarımız rakibin de bunu kullanması. Daha önce de buna benzer maçlarımız oldu" ifadesini kullandı.

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