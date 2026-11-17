Emlakjet CEO'su Görkem Öğüt, "Gayrimenkul yatırımında doğru karar verebilmek için yalnızca konut fiyatlarının ne kadar arttığına odaklanmak yeterli değil. Bir konutun kira geliriyle kendini kaç yılda geri ödediği, yatırımın gerçek performansını değerlendirmek açısından son derece önemli bir gösterge" dedi. Öğüt şöyle devam etti: "Türkiye genelinde amortisman süresinin dört yılda 18 yıldan 13 yıla gerilemesi, kira getirisi ile konut fiyatları arasındaki dengenin yatırımcılar açısından yeniden şekillendiğini gösteriyor. Ancak iller arasındaki farklılıklar, gayrimenkul piyasasını tek bir perspektiften değerlendirmenin doğru olmadığını da ortaya koyuyor. Bazı şehirlerde amortisman süresindeki düşüş çok daha belirgin. Bu nedenle yatırımcıların karar verirken bölgesel fiyatları, kira seviyelerini, talep dinamiklerini ve konutun uzun vadeli potansiyelini birlikte değerlendirmesi gerekiyor."

Konutların kira geliriyle kendini amorti etme süresi 4 yılda 5 sene kısaldı. İstanbul 'da konut yatırımının geri dönüşü 12 yıla indi. İlçeler arasında büyük fark var. Esenyurt'ta 10 yılda geri dönen konutun Beykoz'da kendini amorti etmesi 26 yılı buluyor.

Emlakjet'in, yapay zeka destekli gayrimenkul değerleme ve analiz platformu Endeksa'nın veri gücüyle hazırladığı Ekim 2022-Ekim 2026 dönemini kapsayan Amortisman Süreleri Raporu'na göre düşüşün en sınırlı kaldığı iller ise Adana, Konya ve Eskişehir oldu. Muğla 18 yılla amortisman süresinin en uzun olduğu il olurken, Şanlıurfa 10 yılla en kısa geri dönüş süresine sahip il olarak öne çıktı.

Sabah gazetesi editörü Seda Tabak'ın haberine göre amortisman süresindeki gerilemede son yıllarda kira fiyatlarının, konut fiyatlarından daha hızlı yükselmesi etkili oldu. Böylece ev sahiplerinin kira getirisi artarken, konut yatırımının kendini geri ödeme süresi de önemli ölçüde kısaldı.

Türkiye genelinde konutların kira geliriyle kendini amorti etme süresi 2022'de 18 yıl iken 2026'da 13 yıla geriledi. Yaklaşık yüzde 28'lik gerileme, konut yatırımında kira getirisi üzerinden geri dönüş süresinin belirgin biçimde kısaldığına işaret ediyor. İncelenen 30 ilin hiçbirinde amortisman süresinin artmaması, değişimin ülke genelinde yaygın bir eğilim olduğunu gösteriyor.

Türkiye gayrimenkul piyasasında konut fiyatları ile kira gelirleri arasındaki denge, yatırımın geri dönüş süresini de yeniden şekillendiriyor. Konut piyasasında amortisman süresi, 2008'den beri yayımlanan verilere göre en düşük seviyelerde seyrediyor.

MUĞLA İLK SIRADA

İller bazında değerlendirildiğinde Ekim 2026 itibarıyla en uzun amortisman süresi 18 yılla Muğla'da kaydedildi. Muğla'yı 17 yılla Elazığ, 16'şar yılla Aydın ve Balıkesir izledi. En kısa amortisman süresi ise 10 yılla Şanlıurfa'da görüldü. Mardin ve İstanbul'da bu süre 12 yıl olarak hesaplandı. Ankara, Adana, Denizli, Gaziantep ve Tekirdağ'da ise 12-13 yıl aralığında gerçekleşti.

Dört yıllık değişime bakıldığında amortisman süresindeki en belirgin düşüş 14'er yılla Aydın, Elazığ ve Mardin'de yaşandı. Şanlıurfa ve Balıkesir'de ise geri dönüş süresi 13 yıl kısaldı. Antalya'da dört yıllık dönemde amortisman süresi 15 yıl seviyesinde sabit kaldı.

BAKIRKÖY'DE 13 YILLIK DÜŞÜŞ

Dört yıllık değişim incelendiğinde İstanbul'da amortisman süresinin en fazla kısaldığı ilçe Bakırköy oldu. İlçede 2022'de 28 yıl olan süre, Ekim 2026'da 15 yıla geriledi. Böylece 13 yıllık ve yüzde 46,4'lük düşüş gerçekleşti. Silivri ve Şile'de amortisman süresi 12'şer yıl, Beykoz'da 11 yıl, Çatalca'da ise 10 yıl azaldı. Buna karşılık son bir yıllık dönemde Çekmeköy'de amortisman süresi 2 yıl, Silivri'de 1 yıl uzadı. Bu veriler, İstanbul'da ilçeler arasındaki yatırım geri dönüş sürelerinin birbirinden önemli ölçüde ayrıştığını gösterdi.

EN ÇOK ARTAN 5 BÖLGE Bölge Ekim

2022 Ekim

2026 Beyoğlu 15 yıl 12 yıl Gaziosmanpaşa 15 yıl 12 yıl Kağıthane 16 yıl 12 yıl Esenler 18 yıl 13 yıl Esenyurt 15 yıl 10 yıl

EN ÇOK AZALAN 5 BÖLGE Bölge Ekim

2022 Ekim

2026 Çatalca 24 yıl 14 yıl Beykoz 37 yıl 26 yıl Silivri 27 yıl 15 yıl Şile 29 yıl 17 yıl Bakırköy 28 yıl 15 yıl

İSTANBUL'DA 12 YILA GERİLEDİ

İstanbul'da konut yatırımının geri dönüş süresi dört yılda 18 yıldan 12 yıla geriledi. İstanbul ilçelerinde Esenyurt, Fatih, Güngören ve Küçükçekmece 10 yıllık amortisman süresiyle öne çıkarken Beykoz 26 yılla listenin son sırasında yer aldı. Kent genelinde Ekim 2026 itibarıyla metrekare başına ortalama satılık konut fiyatı 70 bin 359 TL, kiralık konut fiyatı ise 472,89 TL olarak kaydedildi.

İlçeler bazında incelendiğinde yatırımın geri dönüş süresindeki farklılık dikkat çekti. Esenyurt, Fatih, Güngören ve Küçükçekmece 10 yıllık amortisman süresiyle en kısa geri dönüş sunan ilçeler oldu. Bu ilçeleri 11 yılla Bağcılar, Zeytinburnu ve Bahçelievler takip etti. Buna karşılık Beykoz, 26 yıllık amortisman süresiyle İstanbul'un en uzun geri dönüş süresine sahip ilçesi oldu. Beşiktaş 21 yıl, Kadıköy 19 yıl ve Üsküdar 18 yıllık süreyle Beykoz'u izledi.

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