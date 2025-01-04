Galatasaray’dan Ahmed Kutucu planı!

Galatasaray, yurt dışında transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da yurt içinde parlayan yıldızların peşinden koşuyor. Sarı-Kırmızılılar, Arda Turan yönetiminde başarılı sonuçlara imza atan Eyüpspor'un 24 yaşındaki başarılı forveti Ahmed Kutucu için girişimlerini sürdürüyor. Cimbom, genç yıldız için İstanbul ekibine teklifini sundu.

Galatasaray, Kutucu için 3 milyon Euro ve Yusuf Demir'i kiralık olarak teklif etti. Ancak Eyüpspor transferde takasa sıcak bakmıyor ve 8 milyon Euro istiyor. Galatasaray Yönetimi'nin Eyüpspor'u ikna çalışmaları sürüyor. Bu sezon 17 maçta görev alan Kutucu, 7 gol atarken 5 asist yaptı ve 12 gole katkıda bulundu. Başarılı futbolcu, 2 kez A Milli Takım formasını giydi.