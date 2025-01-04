PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Galatasaray'dan Ahmed Kutucu planı!

Galatasaray, 24 yaşındaki yıldız futbolcu Ahmed Kutucu için Eyüpspor’a para+takas teklifi yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Ocak 2025
Galatasaray’dan Ahmed Kutucu planı!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Galatasaray, yurt dışında transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da yurt içinde parlayan yıldızların peşinden koşuyor. Sarı-Kırmızılılar, Arda Turan yönetiminde başarılı sonuçlara imza atan Eyüpspor'un 24 yaşındaki başarılı forveti Ahmed Kutucu için girişimlerini sürdürüyor. Cimbom, genç yıldız için İstanbul ekibine teklifini sundu.

    Galatasaray, Kutucu için 3 milyon Euro ve Yusuf Demir'i kiralık olarak teklif etti. Ancak Eyüpspor transferde takasa sıcak bakmıyor ve 8 milyon Euro istiyor. Galatasaray Yönetimi'nin Eyüpspor'u ikna çalışmaları sürüyor. Bu sezon 17 maçta görev alan Kutucu, 7 gol atarken 5 asist yaptı ve 12 gole katkıda bulundu. Başarılı futbolcu, 2 kez A Milli Takım formasını giydi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Bakan Tekin Takvim’e konuştu! Velilerin cebi rahatlayacak: Özel okul ücretleri ve kitap fiyatlarına düzenleme geliyor
    İBB’nin rant çarkından milyarderliğe uzanan yol! İETT vurgunundan yeni isim çıktı! 35 kıyak ihale belgelendi
    Başkan Erdoğan’dan Necip Fazıl Ödülleri’nde önemli açıklamalar: Ayasofya’yı açmak bize nasip oldu
    EMEKLİYE %15.75 OCAK ZAMMI NETLEŞTİ! SSK, Bağ-Kur’lular ne alacak? Hesaplar sil baştan değişti! İşte kalem kalem hesaplama
    Galatasaray’da hedef 11 puan fark! Okan Buruk Göztepe maçı 11’ini belirledi
    Memur ve memur emeklisi maaşları belli oldu! Öğretmen, hemşire, polis, imam, avukat... İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar!
    Pentagon’dan Ayn el-Arab’da askeri üs iddialarına yalanlama
    Kandil sabotaja devam ediyor: PKK elebaşı Sabri Ok Öcalan-DEM görüşmesi üzerinden pazarlık peşinde!
    2024 Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buldu: İşte kazanan 8 isim
    Almanya’daki havalimanlarında teknik kaos: Schengen dışı yolcular için girişler durduruldu
    Fenerbahçe’de Anderson Talisca için sona doğru! Transferi duyurdu
    Başkan Erdoğan 2024 ihracat rakamlarını açıkladı: Cumhuriyet rekoru kırdık
    2025’e kötü başlangıç! Beşiktaş Rizespor ile 1-1 berabere kaldı
    Sanat dünyası yasta: Ferdi Tayfur’un vefatı Orhan Gencebay’ı hüzne boğdu
    Yenidoğan Çetesi davasında ikinci dalga: 18 şüpheli için ceza istendi