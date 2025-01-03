Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu: Otomatik atamaya geçeceğiz

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF ve Kulüpler Birliği tarafından oluşturulması için harekete geçilen Danışma Kurulu'na dair konuştu.

Gündoğdu,"Toplamda 5 kişilik bir ekip olacak. Biz 20. hafta bu sistemin başlamasını önerdik. Yarım sezonda geçiş sürecinde tecrübe kazanmak istedik. Danışma Kurulu'nun tavsiye niteliğinde karar verme görevi var" dedi.

Gündoğdu,"20. haftadan itibaren otomatik atama sistemini kullanacağız. Şu anda biz elle atama yapıyoruz. Maçların önem sırasına göre iyi gördüğümüz hakemleri önemli maçlara atıyoruz. Ancak bu sistem çok eleştiriliyor. Otomatik hakem atama sistemiyle her hakem her maça çıkacak. Bu sistemle tüm ön yargılar kırılacak" diye konuştu.

KARARI ŞU AN TFF VERECEK

Gündoğdu, yabancı VAR hakemi ile ilgili, "Karar şu an için TFF'nin yönetim kurulunda ama yeni sistemde bunu Danışma Kurulu tavsiye edecek" ifadelerini kullandı.



İSTİFA BİR ŞEYİ DEĞİŞTİRMEZ

MHK Başkanı,"Benim istifa etmem, bizden birinin istifa etmesi veya MHK'nın değişmesi kurtaracak mı? Bunlar zaten sürekli denendi" dedi.