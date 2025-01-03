SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu: Otomatik atamaya geçeceğiz

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF ve Kulüpler Birliği tarafından oluşturulması planlanan Danışma Kurulu hakkında açıklamalarda bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Ocak 2025
Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu: Otomatik atamaya geçeceğiz

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF ve Kulüpler Birliği tarafından oluşturulması için harekete geçilen Danışma Kurulu'na dair konuştu.

    Gündoğdu,"Toplamda 5 kişilik bir ekip olacak. Biz 20. hafta bu sistemin başlamasını önerdik. Yarım sezonda geçiş sürecinde tecrübe kazanmak istedik. Danışma Kurulu'nun tavsiye niteliğinde karar verme görevi var" dedi.

    Gündoğdu,"20. haftadan itibaren otomatik atama sistemini kullanacağız. Şu anda biz elle atama yapıyoruz. Maçların önem sırasına göre iyi gördüğümüz hakemleri önemli maçlara atıyoruz. Ancak bu sistem çok eleştiriliyor. Otomatik hakem atama sistemiyle her hakem her maça çıkacak. Bu sistemle tüm ön yargılar kırılacak" diye konuştu.

    KARARI ŞU AN TFF VERECEK
    Gündoğdu, yabancı VAR hakemi ile ilgili, "Karar şu an için TFF'nin yönetim kurulunda ama yeni sistemde bunu Danışma Kurulu tavsiye edecek" ifadelerini kullandı.

    İSTİFA BİR ŞEYİ DEĞİŞTİRMEZ
    MHK Başkanı,"Benim istifa etmem, bizden birinin istifa etmesi veya MHK'nın değişmesi kurtaracak mı? Bunlar zaten sürekli denendi" dedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Milyonların gözü enflasyon rakamlarında! Bugün belli oluyor! Birçok ödeme değişecek
    Ferdi Tayfur hayatını kaybetti I Cenaze programı belli oldu! Acılarla dolu bir yaşam: Babam bir daha dönmedi…
    Emekliye ocak zammı geldi! SSK, Bağ-Kur’lu için %17.85’lik artış yolda: İşte kuruşu kuruşuna 2025 emekli maaş hesaplaması
    Avrupa’yı gaz sancısı sardı! Gözler Türkiye’de
    Başkan Erdoğan’dan Sultanahmet’te vatandaşlarla kandil sohbeti: Simit ikram etti fotoğraf çektirdi
    Ferdi Tayfur’un vefatı sonrası Türkiye yasta: İçimiz daha bir başka yanıyor!
    MEMURA EN AZ 40 BİN TL | Aralık enflasyonu öncesi son tahminler! Zam oranı %12.73 olur mu?
    Ferdi Tayfur’un Başkan Erdoğan’la bir araya geldiği arşiv görüntüleri yeniden gündem oldu!
    Ferdi Tayfur’un vefat ettiği hastane önünde insan seli!
    Galatasaray’dan sağ beke flaş transfer! İlk adım atıldı
    Tarihi anlar... MHP lideri Devlet Bahçeli DEM heyetini kapıda karşıladı | Süreç buraya nasıl geldi?
    Anderson Talisca’da sona doğru! Fenerbahçe’nin gözdesini kapıyorlar
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan DEAŞ ve YPG/PKK açıklaması: Yabancı teröristler Suriye’yi terk etsin
    Galatasaray yıldız futbolcu için görüşmelere başladı! Sıra artık onda
    Kandil - Tahran ittifakı tescillendi! PKK elebaşı Cemil Bayık açık açık itiraf etti: Irak ve Suriye’de İran için Türkiye’ye saldırdık