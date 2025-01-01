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Fenerbahçe'de Osayi paniği

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın, ‘Anlaşma sağladık’ dediği Nijeryalı sağ bekle yapılan sözleşmenin resmiyete dökülmemesi ve Osayi’nin adının Galatasaray ile anılması camiada panik yarattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Ocak 2025
Fenerbahçe’de Osayi paniği

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    Fenerbahçe'de Nijeryalı sağ bek Osayi Samuel ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı- Lacivertli kulübün asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın 'Yeni kontrat konusunda anlaşma sağladık' ifadelerini kullandığı yıldız futbolcunun sözleşmesinin hala resmiyete dökülememesi ve 27 yaşındaki futbolcunun adının Galatasaray ile anılmasının Sarı-Lacivertli camiada bir panik havası yarattığı ifade ediliyor.

    18 MAÇTA 1 ASİST
    Yönetimin oyuncunun Galatasaray'a transfer olma ihtimalinin taraftarda oluşturacağı tepkiyi düşünerek yıldız futbolcunun kontratını bir an önce uzatmak için görüşmelerini sürdürdüğü ancak şu an için bir anlaşma zemini sağlanmadığı da gelen haberler arasında. Adı Galatasaray ile anılan yıldız futbolcu bu sezon Sarı-Lacivertli formayla 18 maça çıktı. Söz konusu süreçte gol sevinci yaşamayan Osayi'nin 1 asisti bulunuyor. Yıldız isme 8 milyon Euro değer biçiliyor.

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