Fenerbahçe’de Osayi paniği

Fenerbahçe'de Nijeryalı sağ bek Osayi Samuel ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı- Lacivertli kulübün asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın 'Yeni kontrat konusunda anlaşma sağladık' ifadelerini kullandığı yıldız futbolcunun sözleşmesinin hala resmiyete dökülememesi ve 27 yaşındaki futbolcunun adının Galatasaray ile anılmasının Sarı-Lacivertli camiada bir panik havası yarattığı ifade ediliyor.

18 MAÇTA 1 ASİST

Yönetimin oyuncunun Galatasaray'a transfer olma ihtimalinin taraftarda oluşturacağı tepkiyi düşünerek yıldız futbolcunun kontratını bir an önce uzatmak için görüşmelerini sürdürdüğü ancak şu an için bir anlaşma zemini sağlanmadığı da gelen haberler arasında. Adı Galatasaray ile anılan yıldız futbolcu bu sezon Sarı-Lacivertli formayla 18 maça çıktı. Söz konusu süreçte gol sevinci yaşamayan Osayi'nin 1 asisti bulunuyor. Yıldız isme 8 milyon Euro değer biçiliyor.