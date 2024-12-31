Yeni dönem için çok kritik adım! Kulüpler Birliği, MHK’nın yeni sistemini kabul etti

Kulüpler Birliği, Merkez Hakem Kurulu'nun yeni sistemini kabul etti. Birlik, Merkez Hakem Kurulu modelinin parçası olma kararı aldı.

Önemli açıklamalarda bulunan Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç "Bugün değerlendirme yaptık. Kulüpler olarak yeni hakemlik modelinin bir parçası olmaya karar verdik. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu çok cesur karar verdi. Hakemlik konusunda 'O zaman alın, siz de bu işin parçası olun ve dizayn edin' dedi.

Kulüpler elini taşının altına koymalı" diye konuştu. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, hakemlik sisteminde şirketleşme modeline geçileceğini ve bir danışma kurulu oluşturulacağını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.