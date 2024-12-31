PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Yeni dönem için çok kritik adım! Kulüpler Birliği, MHK'nın yeni sistemini kabul etti

Kulüpler Birliği, Merkez Hakem Kurulu’nun yeni sistemini kabul etti. MHK’nin hakemlik sisteminde şirketleşme modeline geçmesi ve danışma kurulu oluşturması fikir birliğiyle onaylandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Aralık 2024
Yeni dönem için çok kritik adım! Kulüpler Birliği, MHK’nın yeni sistemini kabul etti

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Kulüpler Birliği, Merkez Hakem Kurulu'nun yeni sistemini kabul etti. Birlik, Merkez Hakem Kurulu modelinin parçası olma kararı aldı.

    Önemli açıklamalarda bulunan Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç "Bugün değerlendirme yaptık. Kulüpler olarak yeni hakemlik modelinin bir parçası olmaya karar verdik. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu çok cesur karar verdi. Hakemlik konusunda 'O zaman alın, siz de bu işin parçası olun ve dizayn edin' dedi.

    Kulüpler elini taşının altına koymalı" diye konuştu. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, hakemlik sisteminde şirketleşme modeline geçileceğini ve bir danışma kurulu oluşturulacağını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Uçak kazalarının artmasındaki 5 neden! Schumann Rezonansı gizli tehdit mi?
    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Yılbaşında 309 bin 819 kolluk gücü görevi başında olacak
    Başkan Erdoğan BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüştü
    Çinli Hackerlar ABD Hazine Bakanlığı’na sızarak gizli belgeleri çaldı
    Dakika dakika Güney Kore’deki uçak kazasına neler yaşandı?
    Ünlü isimlerin 2024 yılında servetleri arttı! Meryem Uzerli, Hande Erçel ve Kıvanç Tatlıtuğ’un mal varlığı dudak uçuklattı
    Eriksen Aslan’ın masasında! Danimarkalı yıldıza kulüp arayan menajerler Galatasaray’ın kapısını çaldı
    Araç sahipleri dikkat: MTV kararı Resmi Gazete’de! Kim ne kadar ödeyecek?
    Yeni Suriye ordusunun askeri kademesi şekilleniyor: Yabancı muhalifler general ve albay rütbesine yükseltildi
    Biden’dan giderayak tehlikeli manevra: Ukrayna’ya 2,5 milyar dolarlık ek askeri yardım talimatı verdi
    Münbiç -Tişrin hattında sıcak saatler! SMO PKK/YPG’ye kök söktürüyor... Kare kare mıntıka temizliği
    Sırrı Süreyya Önder’den İmralı açıklaması! Öcalan’la ne konuştular? Eski süreçlerden çok daha umutluyum, kapsamlı açıklama yapacağız
    Türkiye’nin önemine dikkat çekti! Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis’den itiraf dolu sözler
    Fenerbahçe’den dev sürpriz! Medina yerine eski yıldız geliyor
    İran resmen doğruladı: İtalyan gazeteci Cecilia Sala gözaltında! Rehine pazarlığı iddiası