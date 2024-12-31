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Muani için dev rakipler! Galatasaray'ın peşinde olduğu Fransız yıldıza çok önemli kulüpler talip oldu

Fransızlar’a göre PSG’nin gözden çıkardığı Kolo Muani için Chelsea, Monaco, Leipzig, M.United, Juventus ve Milan devreye girdi. Yıldız futbolcunun ilk tercihinin Premier Lig olduğu ancak tüm teklifleri görmek istediği de belirtildi. Galatasaray zorlu rakiplere rağmen transferde çok ısrarcı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Aralık 2024
Muani için dev rakipler! Galatasaray’ın peşinde olduğu Fransız yıldıza çok önemli kulüpler talip oldu

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    Transferde yine büyük oynayan Galatasaray, PSG formasını giyen Randal Kolo Muani için resmen girişimlere başlamıştı. Fransız kulübünün gözden çıkardığı yıldız futbolcuyu kiralamak için PSG ile masaya oturan Sarı-Kırmızılılar'a can sıkıcı bir haber geldi. Muani'ye Cimbom'un dışında Avrupa'nın çok sayıda devinin de talip olduğu ifade edildi.

    OPSİYONUYLA İSTİYORLAR
    Fransız basınına göre şu ana kadar Sarı-Kırmızılılar'la beraber Chelsea, Monaco, Leipzig, Manchester United, Juventus ve Milan da PSG ile masaya oturdu. Kolo Muani'nin ilk tercihinin Premier Lig olduğu ancak en iyi kararı vermek için tüm teklifleri görmek istediği vurgulandı. Galatasaray'ın sadece kiralama teklif yaptığı, diğer kulüplerin ise Muani'yi satın alma opsiyonuyla almak istediği belirtildi.

    SONUNA KADAR ZORLANACAK
    Özellikle Chelsea ve Milan'ın Fransız forvet konusunda çok istekli olduğu da gelen bilgiler arasında. Yaşanan bu gelişmeler Galatasaray'da moral bozukluğu yaratsa da yönetimin şartları sonuna kadar zorlamak istediği ifade edildi. Eğer Kolo Muani tercihini farklı bir takımdan yana kullanırsa Sarı-Kırmızılı yönetim hemen listesindeki diğer isimlerle görüşmelere hız vermeye başlayacak.

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