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Thomas Lemar ile ilgilenen Galatasaray yıldız oyuncunun sağlık raporlarını istedi!

İspanyol medyası Todofichajes'te yer alan habere göre, Galatasaray, Atletico Madrid'in yıldız oyuncusu Thomas Lemar ile ilgileniyor. Sarı-Kırmızılılar'ın, sakatlık yaşayan Lemar için sağlık raporlarını talep ettiği bildirildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Aralık 2024
Thomas Lemar ile ilgilenen Galatasaray yıldız oyuncunun sağlık raporlarını istedi!

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    İspanyol medyasından Todofichajes'te yer alan habere göre, Galatasaray, Atletico Madrid'den Thomas Lemar ile ilgileniyor. Sarı-Kırmızılılar'ın, sakatlığı bulunan Lemar için sağlık raporlarını istediği belirtildi.

    Atletico Madrid'in 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcunun ocak ayında kiralık transferine izin verebileceği aktarıldı. Kas sakatlığı bulunan Lemar, bu sezon 2 maçta forma giyebildi. 10 numara ve kanatlarda forma giyebilen Lemar'ın değeri 5 milyon Euro olarak gösteriliyor. Atletico Madrid, Fransız hücum oyuncusunu 2018 yılında 72 milyon Euro bonservisle Monaco'dan kadrosuna katmıştı.

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