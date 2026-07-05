Öte yandan, Türkiye'nin farklı noktalarından gelen acı haberler başıboş köpek sorununun vehametini bir kez daha gözler önüne seriyor.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 1,5 yaşındaki Muhammed Ali Aral yaralandı. Söz konusu olaya ilişkin olarak İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Mülkiye Müfettişi görevlendirildi.

ERZURUM VE MUĞLA

İçişleri Bakanlığı, Muğla'nın Köyceğiz ve Erzurum'un Narman ilçelerinde sahipsiz sokak köpeklerinin saldırılarına ilişkin yürütülen incelemeleri tamamladı. Yapılan değerlendirmelerde, iki belediyenin başıboş hayvanların toplanması, hayvan barınağı hizmetleri ve ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edildi.

Bu kapsamda Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan ile Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı hakkında soruşturma izni verildi. Öte yandan, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesindeki hayvan barınağına ilişkin iddialar nedeniyle Belediye Başkanı Serhan Paydaş hakkında da soruşturma/ön inceleme izni verildi.

VAN

Van'ın Saray ilçesinde 5 yaşındaki Hamza Özsoy'un hayatını kaybettiği, 9 yaşındaki Ayaz Özsoy'un ise yaralandığı sahipsiz köpek saldırısına ilişkin yürütülen mülkiye müfettişi incelemesi tamamlandı. İnceleme sonucunda belediyenin sahipsiz hayvanların toplanması ve rehabilitasyonu konusunda yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilirken, Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verildi.

Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel