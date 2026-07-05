İstanbul'da yüzde 65'i tamam! Başıboş köpek sorunu tarih olacak
Sokakları esir alan, can kayıplarına ve yaralanmalara yol açan başıboş köpek kabusu İstanbul'da tarih oluyor. İstanbul Valisi Davut Gül, 39 ilçede yer tahsislerinin bittiğini ve sahipsiz hayvanların yüzde 65'inin toplandığını açıklayarak "Bu konu 2-3 ay içerisinde gündemden çıkacak. Sahipsiz hayvan sokakta olmayacak." dedi.
Ülke genelinde can kayıplarına, yaralanmalara ve ciddi bir güvenlik krizine yol açan başıboş köpek problemi için mücadele sürüyor.
Sokakların güvenliği ve toplum sağlığı açısından adeta bir kangrene dönüşen sahipsiz hayvan sorununun çözümü için İstanbul Valiliği düğmeye bastı.
İSTANBUL'DA YÜZDE 65'İ TOPLANDI
İstanbul Valisi Davut Gül, kent genelinde yürütülen büyük operasyonun detaylarını açıklayarak, bugüne kadar tespit edilen başıboş köpeklerin yüzde 65'inin toplandığını açıkladı.
"2-3 AY İÇİNDE SOKAKTA BAŞIBOŞ KÖPEK KALMAYACAK"
Vatandaşların sokakta rahat yürüyemez hale gelmesine neden olan sahipsiz hayvanlar için kalıcı bir sistem kuruldu. Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Vali Gül, sorunun tamamen tarihe karışacağı tarihi verdi:
"39 ilçemizin tamamına ormandan yer tahsis edildi. İstanbul'da bugün itibariyle tespit edilen sahipsiz hayvanların yüzde 65'i toplandı. Bu konu 2-3 ay içerisinde gündemden çıkacak. Sahipsiz hayvan sokakta olmayacak."
Öte yandan, Türkiye'nin farklı noktalarından gelen acı haberler başıboş köpek sorununun vehametini bir kez daha gözler önüne seriyor.
ŞANLIURFA
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 1,5 yaşındaki Muhammed Ali Aral yaralandı. Söz konusu olaya ilişkin olarak İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Mülkiye Müfettişi görevlendirildi.
ERZURUM VE MUĞLA
İçişleri Bakanlığı, Muğla'nın Köyceğiz ve Erzurum'un Narman ilçelerinde sahipsiz sokak köpeklerinin saldırılarına ilişkin yürütülen incelemeleri tamamladı. Yapılan değerlendirmelerde, iki belediyenin başıboş hayvanların toplanması, hayvan barınağı hizmetleri ve ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edildi.
Bu kapsamda Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan ile Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı hakkında soruşturma izni verildi. Öte yandan, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesindeki hayvan barınağına ilişkin iddialar nedeniyle Belediye Başkanı Serhan Paydaş hakkında da soruşturma/ön inceleme izni verildi.
VAN
Van'ın Saray ilçesinde 5 yaşındaki Hamza Özsoy'un hayatını kaybettiği, 9 yaşındaki Ayaz Özsoy'un ise yaralandığı sahipsiz köpek saldırısına ilişkin yürütülen mülkiye müfettişi incelemesi tamamlandı. İnceleme sonucunda belediyenin sahipsiz hayvanların toplanması ve rehabilitasyonu konusunda yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilirken, Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verildi.
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