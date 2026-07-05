CHP'li Üsküdar Belediyesi seyretti, devlet esnafı yalnız bırakmadı! İstanbul Valisi Gül: Maddi zararın tamamını karşılayacağız
İstanbul’da cumartesi günü etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrası altyapı yetersizliği ve tıkanan mazgallar nedeniyle tarihi Üsküdar Sahaflar Çarşısı sular altında kalıp yüzlerce yıllık nadide kitaplar çöp oldu. Sahaf esnafının CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve İBB yönetimine isyan ettiği bölgeyi ziyaret eden İstanbul Valisi Davut Gül, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini ileterek tüm maddi zararların devlet tarafından karşılanacağını açıkladı.
İstanbul Valisi Davut Gül, dün etkili olan sağanak nedeniyle su baskını yaşanan Üsküdar'daki Sahaflar Çarşısı'nı ziyaret etti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nda su baskınından etkilenen esnafı ziyaret ederek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini belirtti.
ZARARI KARŞILAYACAĞIZ
Paylaşımında, çarşıda yaşanan su baskınının ardından oluşan zarara değinen Gül, şunları kaydetti:
"Maddi zararların tamamını karşılayacağız. Ancak biliyoruz ki yılların emeğiyle bir araya getirilen, her biri ayrı bir hatıra taşıyan kitapların, belgelerin ve nadide eserlerin kaybını hiçbir maddi destek telafi edemez. Kaybolan sadece kağıt değil, şehrimizin hafızasının ve kültürel mirasının da bir parçasıdır. Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nı yeniden ayağa kaldırmak için esnaflarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."
NE OLMUŞTU?
İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrası Üsküdar Meydanı ve çevresindeki rögarlar taştı. Altyapı ve tahliye kanallarının yetersiz kalması sonucu su birikintileri tarihi Sahaflar Çarşısı'na akarak dükkanları adeta göle çevirdi. Esnafın saatler süren ekiplere, İSKİ'ye ve belediyeye ulaşma çabası karşılıksız kalırken, ilk müdahale geciktiği için dükkanlardaki yüzlerce nadide ve tarihi kitap çamura bulanarak tamamen yok oldu.