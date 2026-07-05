Fenerbahçe'den çifte transfer hamlesi! Eski yıldız geri dönebilir

Moise Kean Fenerbahçe, Kean transferinde önemli bir aşamaya geldi. Transfer görüşmelerinde rol alan menajerlerin, Fiorentina ile yürütülen sürecin kısa süre içinde olumlu sonuçlanabileceği yönünde yönetime güvence verdiği ifade edildi.

Sarı-lacivertlilerin transfer gündemindeki bir diğer isim ise eski futbolcusu Bright Osayi-Samuel oldu. Soccernet'in haberine göre geçen sezon Fenerbahçe'den ayrılarak Birmingham'a bedelsiz imza atan 28 yaşındaki sağ bek, yeniden sarı-lacivertli formayı giymek istiyor.

Osayi-Samuel

Haberde, Osayi-Samuel'in Fenerbahçe'ye dönme isteğini kulübe ilettiği ve bu süreçte teknik direktör İsmail Kartal ile de görüştüğü öne sürüldü. Ayrıca Nijeryalı futbolcunun Birmingham'dan ayrılarak Fenerbahçe'ye bonservis bedeli olmadan dönebileceği iddia edildi.

Yönetim ve teknik heyetin, deneyimli sağ bekin geri dönüşüne ilişkin değerlendirmesini önümüzdeki süreçte netleştirmesi beklenirken, Fenerbahçe'nin hem Moise Kean hem de Bright Osayi-Samuel dosyalarında temaslarını sürdürdüğü belirtildi.

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