Fenerbahçe'den çifte transfer hamlesi! Eski yıldız geri dönebilir
Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler bir yandan Fiorentina'nın golcüsü Moise Kean için temaslarını sürdürürken, eski futbolcusu Bright Osayi-Samuel'in de yeniden takıma dönmek istediği iddia edildi. Yönetim, bu iddialar üzerine düşünmeye başladı. İşte detaylar...
Yeni sezonda hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe, transfer operasyonunu genişletti.
Vedat Muriqi ve Nathan Ake'yi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, hücum hattına yapılacak takviyeye öncelik verirken, sağ bek bölgesi için de dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
İddialara göre İtalya Serie A ekibi Fiorentina'nın yıldız golcüsü Moise Kean için önemli mesafe kat eden yönetim, eski oyuncusu Bright Osayi-Samuel'in dönüş ihtimalini de gündemine aldı.
MOISE KEAN TRANSFERİNDE KRİTİK SÜREÇ
Şampiyonlar Ligi eleme karşılaşmaları öncesinde üst düzey bir santrfor transferini tamamlamak isteyen Fenerbahçe'nin, Vedat Muriqi'nin yaşadığı sakatlığın ardından bu bölgeye öncelik verdiği belirtildi.
Bu doğrultuda rotasını İtalya'ya çeviren sarı-lacivertlilerin, Fiorentina ve İtalya Milli Takımı forması giyen Moise Kean için yoğun temaslarını sürdürdüğü öne sürüldü.
Fenerbahçe, Kean transferinde önemli bir aşamaya geldi. Transfer görüşmelerinde rol alan menajerlerin, Fiorentina ile yürütülen sürecin kısa süre içinde olumlu sonuçlanabileceği yönünde yönetime güvence verdiği ifade edildi.
Yönetimin, yıldız golcü transferini kısa süre içerisinde netleştirmek için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.
OSAYI-SAMUEL'DEN FENERBAHÇE'YE DÖNÜŞ MESAJI
Sarı-lacivertlilerin transfer gündemindeki bir diğer isim ise eski futbolcusu Bright Osayi-Samuel oldu. Soccernet'in haberine göre geçen sezon Fenerbahçe'den ayrılarak Birmingham'a bedelsiz imza atan 28 yaşındaki sağ bek, yeniden sarı-lacivertli formayı giymek istiyor.
Haberde, Osayi-Samuel'in Fenerbahçe'ye dönme isteğini kulübe ilettiği ve bu süreçte teknik direktör İsmail Kartal ile de görüştüğü öne sürüldü. Ayrıca Nijeryalı futbolcunun Birmingham'dan ayrılarak Fenerbahçe'ye bonservis bedeli olmadan dönebileceği iddia edildi.
Yönetim ve teknik heyetin, deneyimli sağ bekin geri dönüşüne ilişkin değerlendirmesini önümüzdeki süreçte netleştirmesi beklenirken, Fenerbahçe'nin hem Moise Kean hem de Bright Osayi-Samuel dosyalarında temaslarını sürdürdüğü belirtildi.