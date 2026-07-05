Foot Mercato, Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu için Sassuolo'ya 20 milyon euro seviyesinde teklif yaptığını yazdı. Fransız basınındaki haberde, sarı-lacivertlilerin bu dosyayı yeniden gündemine aldığı ve transferde somut adım attığı bilgisi yer aldı.

Fenerbahçe, transfer çalışmalarında kanat hattı için dikkat çeken bir hamle yaptı. Sarı-lacivertliler, Sassuolo forması giyen Armand Laurienté için 20 milyon euro seviyesinde teklif sundu.

Armand Laurienté Fenerbahçe'nin transfer listesinde

20 MİLYON EUROLUK TEKLİF MASADA

Fenerbahçe'nin Laurienté için yaptığı teklif, transfer yarışında dikkat çekici bir eşik oluşturdu. Sassuolo ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden futbolcu için İtalyan ekibinin vereceği yanıt bekleniyor.

Sassuolo, Mayıs 2026'da Laurienté'nin sözleşmesini 30 Haziran 2029'a kadar uzattığını resmi olarak duyurdu. Bu nedenle transferde en kritik başlık bonservis pazarlığı ve Sassuolo'nun oyuncu için belirleyeceği son karar olacak.