Beşiktaş istedi Fenerbahçe alacak! Transfer bombası patlamak üzere
Fenerbahçe, Sassuolo forması giyen Armand Laurienté için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Fransız basını, sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki kanat oyuncusu için İtalyan ekibine 20 milyon euro seviyesinde teklif sunduğunu yazdı.
Fenerbahçe, transfer çalışmalarında kanat hattı için dikkat çeken bir hamle yaptı. Sarı-lacivertliler, Sassuolo forması giyen Armand Laurienté için 20 milyon euro seviyesinde teklif sundu.
FENERBAHÇE'DEN LAURIENTÉ HAMLESİ
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, kanat rotasyonu için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerin gündemine gelen son isim Sassuolo forması giyen Armand Laurienté oldu.
Foot Mercato, Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu için Sassuolo'ya 20 milyon euro seviyesinde teklif yaptığını yazdı. Fransız basınındaki haberde, sarı-lacivertlilerin bu dosyayı yeniden gündemine aldığı ve transferde somut adım attığı bilgisi yer aldı.
20 MİLYON EUROLUK TEKLİF MASADA
Fenerbahçe'nin Laurienté için yaptığı teklif, transfer yarışında dikkat çekici bir eşik oluşturdu. Sassuolo ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden futbolcu için İtalyan ekibinin vereceği yanıt bekleniyor.
Sassuolo, Mayıs 2026'da Laurienté'nin sözleşmesini 30 Haziran 2029'a kadar uzattığını resmi olarak duyurdu. Bu nedenle transferde en kritik başlık bonservis pazarlığı ve Sassuolo'nun oyuncu için belirleyeceği son karar olacak.
BEŞİKTAŞ DA TAKİP EDİYORDU
Armand Laurienté'nin adı Türkiye'de uzun süredir Beşiktaş ile de anılıyordu. Ancak Fenerbahçe'nin 20 milyon euro seviyesindeki hamlesi, sarı-lacivertlileri transfer yarışında öne çıkaran gelişme oldu.
Foot Mercato, Laurienté'nin daha önce Marsilya, Sunderland ve farklı kulüplerin de ilgisini çektiğini yazdı. Fransız futbolcunun Sassuolo'daki performansı, Avrupa'da birden fazla kulübün radarına girmesini sağladı.
SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ
Armand Laurienté, 2025-2026 sezonunda Sassuolo formasıyla 39 resmi maçta görev yaptı. Fransız kanat oyuncusu bu süreçte 7 gol ve 9 asistlik katkı verdi.
Footballdatabase verilerine göre Laurienté, 2025-2026 sezonunda 39 maçta 2 bin 659 dakika sahada kaldı. Aynı veri setinde oyuncunun sezonu 7 gol, 9 asist, 4 sarı kart ve 0 kırmızı kartla tamamladığı görülüyor.
ARMAND LAURIENTÉ KİMDİR?
Armand Gaëtan Laurienté, 4 Aralık 1998'de Fransa'nın Gonesse kentinde dünyaya geldi. 27 yaşındaki futbolcu, Sassuolo forması giyiyor. Ana mevkisi sol kanat olan Laurienté, sağ kanat ve santrfor bölgelerinde de görev yapabiliyor.
1.77 boyundaki sağ ayaklı futbolcu, Fransa U21 Milli Takımı'nda da forma giydi. Transfermarkt verilerine göre Laurienté'nin Fransa U21 kariyerinde 2 maç bulunuyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri 19 milyon euro olarak gösteriliyor.
Kariyerine Rennes altyapısında başlayan Laurienté, Lorient formasıyla Fransa'da çıkış yaptı. 2022 yazında Sassuolo'ya transfer olan Fransız futbolcu, İtalya kariyerinde hücum üretkenliği ve iki kanatta da kullanılabilen profiliyle öne çıktı.