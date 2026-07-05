LGS tercihi yapacaklar dikkat! Rota Maarif ile LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri tek tıkla sorgulanacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü bünyesinde, Türkiye genelindeki eğitim kurumlarına ait bilgileri tek platformda sunan "Rota Maarif" bilgilendirme sistemi hazırlandı.

MEB, LGS tercihleri için ʺRota Maarifʺ platformunu 10 Temmuz'da hayata geçiriyor. (Haberin fotoğrafları Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.)

"Rota Maarif" ile öğrenciler, veliler, öğretmenler ve tüm vatandaşlar, okul bilgilerine kolayca ulaşabilecek. Platformla kullanıcılar, okulları il, ilçe, okul türü, okul kademesi, alan, pansiyon durumu ve benzeri kriterlere göre sorgulayabilecek.

Platformda okulların temel bilgileri, adresleri, iletişim bilgileri, öğretim şekli, ders saatleri, fiziki imkanları, kontenjan durumu ve diğer özellikleri sade ve anlaşılır bir yapıda sunuluyor.