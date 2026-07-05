Galatasaray’da Crysencio Summerville alarmı! Transferde kiralama planı

Crysencio Summerville'nin West Ham United'dan ayrılması gündemde KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA Galatasaray'ın Summerville için West Ham United'ın kapısını kiralama teklifiyle çalmayı düşündüğü öğrenildi. Oyuncunun yüksek piyasa değeri ve İngiliz ekibinin yüksek bonservis beklentisi, sarı-kırmızılıların doğrudan satın alma seçeneğine mesafeli durmasına neden oluyor. Leeds United'dan 29 milyon euroya transfer edilen Summerville, West Ham kariyerinde önemli bir yatırım olarak görülüyor. Bu nedenle Galatasaray cephesinde formül, maliyeti düşürecek kiralama planı üzerinden şekilleniyor. Londra temsilcisinin formasını giyen yıldız futbolcunun doğrulanamayan ancak İngiliz basınında yer alan maaşı ise 2 milyon euro seviyesinde. Aslan'ın bu konuda da önemli bir iyileştirme ile oyuncuya gitmesi gerekebilir. Noa Lang'ı satın alma opsiyonuyla kiralayan yönetim, Summerville'i de aynı şartlarda kadrosuna katabilir.

West Ham United, Crysencio Summerville için 50 milyon euro talep ediyor 50 MİLYON EURO BEKLENİYOR The Guardian'ın haberine göre West Ham United, Matus Fernandes'in ardından Edson Álvarez ve Crysencio Summerville'in olası satışlarından elde edilecek gelirle mali yapısını güçlendirmeyi planlıyor. İngiliz ekibi, bu sayede takım kaptanı Jarrod Bowen'ı satmak zorunda kalmayacak ve yıldız oyuncusunu kadroda tutabilecek. Haberde, West Ham'ın Crysencio Summerville için en az 50 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.

Crysencio Summerville sol kanat oynamasının yanı sıra sağ kanatta da görev yapabiliyor YABANCI SINIRI HESABI Galatasaray'ın bu transferde değerlendirdiği başlıklardan biri de yabancı sınırı. Summerville, 24 yaşında olduğu için artı 4 kontenjanına giremiyor. Bu durum, sarı-kırmızılıların kadro planlamasında oyuncunun maliyeti kadar önemli bir dosya olarak öne çıkıyor. Teknik ve ekonomik şartların birlikte ele alınacağı süreçte Galatasaray, öncelik sıralamasını bozmadan kanat transferi için fırsat kollayacak.