Galatasaray’da Crysencio Summerville alarmı! Transferde kiralama planı
Galatasaray, West Ham United forması giyen Crysencio Summerville’i transfer listesine aldı. Sarı-kırmızılılar, Hollandalı kanat oyuncusu için bonservisinin yüksek olmasından dolayı kiralama formülünü değerlendiriyor.
Galatasaray'da kanat transferi için Crysencio Summerville ismi öne çıktı. West Ham United'dan ayrılmaya sıcak bakan 24 yaşındaki Hollandalı futbolcu için sarı-kırmızılı yönetim, yüksek bonservis ödemeden kiralama seçeneğini masaya aldı.
GALATASARAY'DA SUMMERVILLE HAREKETLİLİĞİ
Galatasaray'da yeni sezon transfer planlaması devam ediyor. Kadro mühendisliğinde orta saha hattına öncelik veren sarı-kırmızılılar, kanat rotasyonu için de alternatif isimleri masada tutuyor.
Bu doğrultuda gündeme gelen oyunculardan biri Crysencio Summerville oldu. West Ham United'da forma giyen 24 yaşındaki Hollandalı futbolcu, hızı, bire bir oyunu ve iki kanatta da görev alabilmesiyle listeye giren isimler arasında yer aldı.
WEST HAM'DAN AYRILIK KAPISI
Summerville'in, Premier Lig'den düşen West Ham United'dan ayrılmaya sıcak baktığı kaydedildi. Londra ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için Galatasaray'ın ilk planı yüksek bonservisli bir transfer değil, kiralama seçeneği üzerinden ilerlemek.
Sarı-kırmızılı yönetim, bu hamlede bütçe dengesini korumayı hedefliyor. Özellikle orta saha transferi için kaynak ayırmak isteyen Galatasaray, kanat takviyesinde aceleci davranmadan şartların oluşmasını bekliyor.
KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA
Galatasaray'ın Summerville için West Ham United'ın kapısını kiralama teklifiyle çalmayı düşündüğü öğrenildi. Oyuncunun yüksek piyasa değeri ve İngiliz ekibinin yüksek bonservis beklentisi, sarı-kırmızılıların doğrudan satın alma seçeneğine mesafeli durmasına neden oluyor.
Leeds United'dan 29 milyon euroya transfer edilen Summerville, West Ham kariyerinde önemli bir yatırım olarak görülüyor. Bu nedenle Galatasaray cephesinde formül, maliyeti düşürecek kiralama planı üzerinden şekilleniyor.
Londra temsilcisinin formasını giyen yıldız futbolcunun doğrulanamayan ancak İngiliz basınında yer alan maaşı ise 2 milyon euro seviyesinde. Aslan'ın bu konuda da önemli bir iyileştirme ile oyuncuya gitmesi gerekebilir. Noa Lang'ı satın alma opsiyonuyla kiralayan yönetim, Summerville'i de aynı şartlarda kadrosuna katabilir.
50 MİLYON EURO BEKLENİYOR
The Guardian'ın haberine göre West Ham United, Matus Fernandes'in ardından Edson Álvarez ve Crysencio Summerville'in olası satışlarından elde edilecek gelirle mali yapısını güçlendirmeyi planlıyor. İngiliz ekibi, bu sayede takım kaptanı Jarrod Bowen'ı satmak zorunda kalmayacak ve yıldız oyuncusunu kadroda tutabilecek. Haberde, West Ham'ın Crysencio Summerville için en az 50 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.
YABANCI SINIRI HESABI
Galatasaray'ın bu transferde değerlendirdiği başlıklardan biri de yabancı sınırı. Summerville, 24 yaşında olduğu için artı 4 kontenjanına giremiyor. Bu durum, sarı-kırmızılıların kadro planlamasında oyuncunun maliyeti kadar önemli bir dosya olarak öne çıkıyor.
Teknik ve ekonomik şartların birlikte ele alınacağı süreçte Galatasaray, öncelik sıralamasını bozmadan kanat transferi için fırsat kollayacak.
CRYSENCIO SUMMERVILLE KİMDİR?
Crysencio Jilbert Sylverio Summerville, 30 Ekim 2001'de Hollanda'nın Rotterdam kentinde doğdu. 1.72 boyundaki sağ ayaklı futbolcu, ana mevkisi sol kanat olmakla birlikte sağ kanatta da görev yapabiliyor. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 35 milyon euro olan Summerville'in West Ham United ile sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor. Oyuncunun sözleşmesinde bir yıllık opsiyon da bulunuyor.
Altyapı kariyerinde Feyenoord'da yetişen Summerville, profesyonel kariyerinde Leeds United formasıyla dikkat çekti. West Ham United'a 2024 yazında transfer olan Hollandalı futbolcu, milli takım seviyesinde de Hollanda formasını giyiyor. Transfermarkt, oyuncunun Hollanda Milli Takımı'nda 6 maçta 2 gol kaydettiğini gösteriyor.
GEÇEN SEZON NE YAPTI?
Summerville, 2025-2026 sezonunda West Ham United formasıyla 34 maçta 7 gol ve 5 asist üretti. Hollanda ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da sahne alan hücum oyuncusu, turnuvada çıktığı 4 maçta 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi.
Galatasaray, kanat hattı için değerlendirdiği bu süreçte hem oyuncunun ayrılık ihtimalini hem de West Ham United'ın kiralama yaklaşımını bekleyecek. Sarı-kırmızılıların bu transferde hızlı değil, maliyet odaklı hareket etmesi bekleniyor.