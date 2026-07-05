Batılı ülkeler firari FETÖ'cü hainleri korumaya aldı: Türkiye'nin iade talepleri reddediliyor
Türkiye’nin firari FETÖ’cüler için yürüttüğü hukuk mücadelesi Batılı ülkelerin ikiyüzlülüğüne takıldı. Bazıları hainlere vatandaşlık verdi, bazıları ikili anlaşma eksikliği gibi bahanelerle iade sürecine takoz koymaya çalıştı.
Türkiye'nin firari FETÖ mensuplarına yönelik yurt dışında yürüttüğü hukuki mücadele ve kırmızı bülten talepleri, Batılı devletlerin bürokratik engellerine takıldı.
Almanya, örgütün sözde tayin heyeti üyesi Suat Yıldırım'ın iadesini "Türkiye'de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alma ihtimali" mazeretiyle, sözde istişare heyeti üyesi Abdullah Aymaz'ın talebini ise hızla "Alman vatandaşlığına geçirilmesini" gerekçe göstererek reddetti.
Kanada, aralarında FETÖ elebaşı Gülen'in doktoru, Hacettepe Teknokent eski Genel Müdürü Tuncay Delibaşı'nın da bulunduğu isimler için "ikili anlaşma eksikliğini" öne sürerken, ABD ise sözde Ortadoğu imamı Turgut Karabulut dosyasında "çifte cezalandırılabilme uyuşmazlığı" mazeretinin arkasına sığınarak önceki iade başvurularını reddetti.
Kanada Abdullah Sabri Tok ve Bursa il sorumlu abisi olduğu belirlenen Cansun Sarıyıldız hakkındaki iade taleplerini geri çevirdi. İspanya FETÖ'cü Ayhan Erik'in, kaymakam adaylarının dil stajı için gittiği İspanya'da örgüt adına dil kursu stajına gelenleri karşıladığı, paralel yapıya ait evlerde cemaat sohbetleri verdiği gerekçesiyle Türkiye'ye iade talebini "Bu eylemler İspanya kanunlarında suç teşkil etmiyor" diyerek reddetti.
DOSYALARI YANITSIZ BIRAKIYORLAR
Siyasi korumacılığın en yaygın yürütüldüğü alan ise hukuki süreçleri zamana yaymak ve dosyaları yanıtsız bırakmak oluyor.
Örgütün Mahrem Hizmetler Ankara Bölge Talebe İmamı yöneticisi olan ve savunma sanayii casusluk organizasyonunu yürüten Suat Yiğit gibi isimler için ABD'ye iletilen iade evraklarına karşı sürekli yeni ek bilgi ve belge talepleri öne sürülüyor. Türkiye istenen ek klasörleri yeniliyor ancak ABD başta olmak üzere İngiltere, Belçika ve Hollanda gibi ülkeler, aradan yıllar geçmesine rağmen iade dosyalarına henüz bir yanıt vermeyerek süreci uzatıyor.
Belçika ise 2018 yılında yapılan; kumpas davalarında sahte delil üretmek, Başbakan, Bakanlar ve MİT Müsteşarı'nı yasa dışı dinlemek suçlarından aranan eski hâkim İsmail Tandoğan'ın iade talebini yanıtsız bıraktı.
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