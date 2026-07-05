DOSYALARI YANITSIZ BIRAKIYORLAR

Siyasi korumacılığın en yaygın yürütüldüğü alan ise hukuki süreçleri zamana yaymak ve dosyaları yanıtsız bırakmak oluyor.

Örgütün Mahrem Hizmetler Ankara Bölge Talebe İmamı yöneticisi olan ve savunma sanayii casusluk organizasyonunu yürüten Suat Yiğit gibi isimler için ABD'ye iletilen iade evraklarına karşı sürekli yeni ek bilgi ve belge talepleri öne sürülüyor. Türkiye istenen ek klasörleri yeniliyor ancak ABD başta olmak üzere İngiltere, Belçika ve Hollanda gibi ülkeler, aradan yıllar geçmesine rağmen iade dosyalarına henüz bir yanıt vermeyerek süreci uzatıyor.

Belçika ise 2018 yılında yapılan; kumpas davalarında sahte delil üretmek, Başbakan, Bakanlar ve MİT Müsteşarı'nı yasa dışı dinlemek suçlarından aranan eski hâkim İsmail Tandoğan'ın iade talebini yanıtsız bıraktı.

Haber: Ali Rıza AKBULUT

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Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel