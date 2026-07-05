Eşel mobil sistemi, 4 Mart 2026 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı'yla yürürlüğe girmişti. Bakanlığın değerlendirmesine göre sistem, yaklaşık dört aylık uygulama döneminde dezenflasyon sürecine katkı sağladı.

Akaryakıt ürünlerinin ÖTV tutarlarının bu ürünlerdeki fiyat artışları doğrultusunda belirlenmesine imkan sağlayan eşel mobil sisteminin, üç ay içinde kademeli olarak sonlandırılmasına yönelik düzenleme yapıldı.

Eşel mobil sisteminin üç ay içinde kademeli sonlandırılması kararlaştırıldı. (Haberin fotoğrafları Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.)

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu uyarınca, akaryakıt ve akaryakıt harici petrol ürünleri ile alkollü içecekler ve tütün mamullerinin ÖTV tutarları, 6 ayda bir ocak ve temmuz aylarında TÜİK tarafından ilan edilen yurt içi üretici fiyat endeksine (Yİ-ÜFE) göre güncelleniyor.

Söz konusu malların ÖTV oranlarında ve tutarlarında kanunun verdiği yetkiler çerçevesinde günün sosyal, ekonomik ve mali ihtiyaçlarına göre Cumhurbaşkanınca belirlemeler yapılabiliyor.