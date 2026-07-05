Akaryakıtta eşel mobil sisteminden kademeli çıkış: 1 Ekim eşiği
Mart ayında uygulamaya alınan eşel mobil sisteminde yeni döneme geçiliyor. Başkan Erdoğan'ın kararı ile sistemin üç ay içinde kademeli olarak sonlandırılması kararlaştırılırken, 1 Ekim 2026 itibarıyla uygulama tamamen kaldırılacak. Ayrıca temmuz-aralık döneminde Yİ-ÜFE kaynaklı ÖTV güncellemesi de uygulanmayacak.
Akaryakıt ürünlerinin ÖTV tutarlarının bu ürünlerdeki fiyat artışları doğrultusunda belirlenmesine imkan sağlayan eşel mobil sisteminin, üç ay içinde kademeli olarak sonlandırılmasına yönelik düzenleme yapıldı.
Eşel mobil sistemi, 4 Mart 2026 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı'yla yürürlüğe girmişti. Bakanlığın değerlendirmesine göre sistem, yaklaşık dört aylık uygulama döneminde dezenflasyon sürecine katkı sağladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu uyarınca, akaryakıt ve akaryakıt harici petrol ürünleri ile alkollü içecekler ve tütün mamullerinin ÖTV tutarları, 6 ayda bir ocak ve temmuz aylarında TÜİK tarafından ilan edilen yurt içi üretici fiyat endeksine (Yİ-ÜFE) göre güncelleniyor.
Söz konusu malların ÖTV oranlarında ve tutarlarında kanunun verdiği yetkiler çerçevesinde günün sosyal, ekonomik ve mali ihtiyaçlarına göre Cumhurbaşkanınca belirlemeler yapılabiliyor.
3 AY İÇİNDE SONLANDIRILMASI HEDEFLENİYOR
Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre eşel mobil sisteminin kapsamı değiştirildi. Kararla sistemin kademeli olarak üç ay içinde sonlandırılması hedefleniyor.
Karara göre ÖTV Kanunu'na ekli (I) sayılı listede yer alan benzin, motorin, LPG otogaz ve LPG tüpgaz ile benzeri malların ÖTV tutarlarının, kamuoyunda bilinen adıyla eşel mobil sistemi kapsamında tespit edilmesine yönelik yurt içi rafineri fiyatlarındaki artış ve azalışların ÖTV ve piyasa fiyatına yansımasını belirleyen yüzde 75-yüzde 25'lik mevcut oranlar yeniden düzenlendi.
AKARYAKITTA YENİ UYGULAMA NASIL OLACAK?
Karara göre, yurt içi rafineri fiyatlarında artış olması halinde:
- 31 Temmuz'a kadar fiyat artışının yüzde 50'si kadar ÖTV indirimi uygulanacak.
- 1 Ağustos-30 Eylül döneminde ise artışın yüzde 25'i kadar ÖTV indirimi yapılacak.
- 1 Ekim 2026 itibarıyla eşel mobil sistemi tamamen sona erecek.
Öte yandan rafineri fiyatlarında düşüş yaşanması halinde, indirim tutarının tamamı kadar ÖTV artırılarak sistem işlemeye devam edecek.
Son düzenlemeyle eşel mobil sistemi 1 Ekim'de tamamen sona erecek, geçiş sürecinde ise rafineri fiyatlarındaki artışların ÖTV'ye yansıtılma oranı kademeli olarak azaltılacak.
Düzenleme kapsamınd akaryakıt ve sigarada temmuz-aralık döneminde Yİ-ÜFE kaynaklı otomatik ÖTV artışı uygulanmayacak.
Böylece, 4 Mart 2026 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile uygulamaya başlanan eşel mobil sisteminin, 4 aylık sürecin sonunda dezenflasyonla mücadeleye önemli katkı sağladığı değerlendirildi.
ABD/İsrail-İran savaşının etkilerinin dengelenmeye başladığı, uluslararası petrol fiyatlarının da bu etkiyle düşme eğiliminde olduğu dikkate alınarak, eşel mobil sisteminin en geç üç ay içinde kademeli sonlandırılmasının enflasyona olumsuz etkisinin olmayacağı öngörüldü. Bu suretle sistemin bütçeye olumsuz etkilerinin de sonlandırılması sağlanacak.
Öte yandan 5 Temmuz 2026 Pazar günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatları şu şekilde:
|Şehir/Bölge
|Benzin (TL/Litre)
|Motorin (TL/Litre)
|LPG (TL/Litre)
|İstanbul Avrupa Yakası
|62.85
|64.69
|31.19
|İstanbul Anadolu Yakası
|62.66
|64.50
|30.59
|Ankara
|63.80
|65.76
|31.19
|İzmir
|64.04
|66.03
|30.99