Küresel diplomaside yeni dönem: "Geleceğin Mührü" gündemin zirvesinde

İletişim Başkanlığının "Geleceğin Mührü" dijital iletişim kampanyası, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. DHA, gönderinin ilk yarım saatte on binlerce paylaşıma ulaştığını bildirdi.

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SİYASETTEN AKADEMİYE GENİŞ DESTEK GELDİ

Kampanya, İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın kişisel hesabı ve Başkanlığın kurumsal hesaplarından yapılan paylaşımlarla başladı.

Kısa sürede çok sayıda kullanıcı etikete katıldı. Kabine üyeleri, milletvekilleri, siyasetçiler, akademisyenler, gazeteciler ve sivil toplum temsilcileri de paylaşımlarıyla destek verdi.

"GELECEĞİN MÜHRÜ" ETİKETİ ZİRVEYE ÇIKTI

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgisiyle "Geleceğin Mührü" etiketi, platformlarda en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi.

Etiketin trend listelerinde birinci sıraya yükseldiği belirtildi. Kampanyanın, son bir ayın en yüksek etkileşim alan sosyal medya gündemlerinden biri olduğu aktarıldı.

TÜRKİYE'NİN KÜRESEL ROLÜ ÖNE ÇIKARILDI

Burhanettin Duran, kampanya kapsamında hazırlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Duran, mesajında Türkiye'nin uluslararası alandaki rolüne dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin arabuluculuk ve insani yardım alanlarında aktif olduğunu vurguladı.

KRİTİK ZİRVELER MESAJIN MERKEZİNDE

Duran'ın paylaşımında NATO Liderler Zirvesi, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ve COP31 gibi organizasyonlara da yer verildi.

Bu zirvelerin dünya siyaseti açısından kritik önemde olduğu belirtildi. Türkiye'nin bu organizasyonlara ev sahipliği yaparak uluslararası sistemdeki ağırlığını güçlendirdiği ifade edildi.

"BARIŞ VE İŞ BİRLİĞİ" VURGUSU YAPILDI

Duran, Türkiye'nin bölgesel istikrarın inşasında ve ortak geleceğin tasarımında sorumluluk üstlendiğini söyledi.

Paylaşımında "geleceğin mührünü küresel diplomasiye vuruyoruz" ifadesini kullanan Duran, Türkiye'nin barışın ve iş birliğinin adresi olmaya devam edeceğini belirtti.

(Haberde yer alan görseller sosyal medyadan servis edilmiştir)

Diyar Oktuay Takvim.com.tr Güncel