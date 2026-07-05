Tutuklanan sözde komedyen Deniz Göktaş’ın "zengin çocuklarını öldürelim" skandalı sosyal medyayı salladı!

"Hiçbir normal insan ç ocuk öldürmek üzerinden mizah yapmaz, yapamaz! Deniz Göktaş çocuk öldürmekten bahsetmekle kalmıyor, arkadaki o şuursuz kahkaha sesleri en az bahsedilen konu kadar tedirgin edici, korkunç! Kim bu gülenler?"

"Yemenli çocukların açlığını ve az yaşamasını daha önce şaka malzemesi yapan bu şahıs, şimdi de et yiyen çocukları öldürelim diye şaka yapıyor. 'Çocuk öldürmek' diyorum bak! Birisi çıkıp sınıfsal değil de mezhepsel bir ayrım üzerinden çocuk öldürme şakası yapsa dünyayı yıkardınız. Bu adamın hangi tehlikeli kapıyı araladığının farkında mısınız? Özgür Özel çıksın bunu da savunsun, bekliyoruz..."

"Bunun neresine gülüyorlar anlamadım? Espri üretecek kadar zeki değil, abuk subuk konularla tutuklanmak için adeta tüm tuşlara basmış! Ne komik çocuk öldürmekten bahsediyor, birileri de kahkahaya boğuluyor. İşin komiği fakir insanlar zaten o gösteriye gidemez; adam orada oturmuş direkt sizin çocuklarınızdan bahsediyor, siz de alkışlıyorsunuz!"

Sosyal medyadaki çifte standart vurgusu da tepkilerin odağındaydı. Kutsal değerlere saldıranların nasıl korunduğuna dikkat çeken bir kullanıcı, "Şu lafı Müslüman bir insan söylese 24 saat içinde linç edilir, tüm dünya duyardı. Ama nasıl oluyorsa bu adam içeri atıldı diye olay çıkıyor. Bu millet ne zaman uyanacak? Adam resmen zengin çocuğu diye 'çocukları öldürelim' diyor, kimsenin sesi çıkmıyor. Kur'an'a hakaret edince de malum çevreler tarafından hemen korumaya alınıyor" diyerek isyan etti.

"HEPSİ KLİNİK VAKA"

Göktaş'ın ifadelerini "insanlık dışı" ve "zararlı" olarak nitelendiren vatandaşlar, adli sürecin sadece kutsala hakaretle sınırlı kalmaması gerektiğini savundu:

"Kanım dondu izlerken... Bunlar hem insanlık düşmanı hem de hain. Çok korkunç ifadeler kullanıyor. Bütün bu skandalları üst üste koysan hapisten hiç çıkmaması gerek."

Dini ve toplumsal değerleri aşağılamaktan tutuklanan sözde komedyenin geçmiş vukuatlarının da eklenmesiyle birlikte, kamuoyunda Deniz Göktaş zihniyetine karşı yükselen öfke çığ gibi büyümeye devam ediyor.

MİZAH MASKEN DÜŞTÜ DENİZ! ÇOCUK ÖLDÜRMEK NE ZAMANDAN BERİ MİZAH KONUSU OLDU?

Kamuoyu şimdi tek bir yürek halinde, "ifade özgürlüğü" adı altında topluma dayatılan bu çürümüş zihniyete karşı adalet istiyor. Dijital dünyayı sallayan ve vicdan sahibi herkesin ortak sesi olan o son tokat gibi soru ise gerçeği tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor:

Kur'an-ı Kerim'e hakaret etmeyi 'düşünce', çocuk katliamını ve cinayetini savunmayı ise 'mizah' kılıfına uydurmaya çalışan bu karanlık zihniyet daha ne kadar ileri gidecek? Kendi çarpık ideolojileri uğruna çocukların canına kastetmeyi sahnelerde kahkahalar eşliğinde meşrulaştıranlar, topluma açıkça şiddet ve kin tohumları ekiyor.

Soruyoruz: Çocuk öldürmeyi diline dolayan bu caniliğin arkasında duranlar, hangi insanlığın safında yer alıyor? Değerlerimize saldıranları 'kanaat önderi' ilan eden kirli odaklar, bu insanlık dışı skandalın hesabını nasıl verecek?

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel