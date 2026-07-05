Tutuklanan sözde komedyen Deniz Göktaş’ın "zengin çocuklarını öldürelim" skandalı sosyal medyayı salladı!
Kur'an-ı Kerim'e yönelik aşağılık ifadeleri ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen sözde komedyen Deniz Göktaş hakkında bir skandal daha patlak verdi! Sosyal medyada hızla yayılan ve arşivden çıkan bir stand-up videosunda Göktaş’ın, "Daha fazla hayvan kurtarmak için zengin çocuklarını öldürmemiz gerekiyor" diyerek çocuk cinayeti üzerinden mizah yapmaya çalışması infiale yol açtı. Kan donduran sözlerin sarf edildiği anlarda salondan yükselen kahkaha sesleri ise sosyal medya kullanıcılarının tepkisini ikiye katladı.
Deniz Göktaş'ın densizliği bitmiyor. Eski bir stand-up gösterisinde "zengin çocuklarını öldürelim" diyen sözde komedyen sosyal medyada tepki yağmuruna tutuldu.
SKANDAL SÖZLER: "1 DEĞİL 2 ZENGİN ÇOCUK ÖLDÜRELİM"
Gündeme bomba gibi düşen videoda, sözde komedyen Deniz Göktaş'ın çocuk öldürülmesini normalleştiren o stand-up gösterisindeki sözleri aynen şu şekilde:
"Eğer daha fazla hayvanın hayatını kurtarmak istiyorsak vegan olmak yerine zengin çocuğu öldürmemiz gerekiyor. Zenginler sürekli et yiyor. Sabah, öğle, akşam yiyorlar. 10 yaşındaki zengin çocuğu ayda 1 kuzu yiyordur. Çocukları saf dışı bıraktığımızda, çocukları öldürdüğümüz için iştahı kesilecek olan ebeveynleri saymıyorum bile. Ya öldürdüğümüz çocuk? Ona da çözüm 1 değil, 2 zengin çocuk öldürmek, ekstra bir külfeti yok... Sen benim kaç çocuk öldürdüğümü biliyor musun?"
NEYİN KAHKAHASI?
Hadsiz sözlerin yayılmasının ardından gözler sadece Göktaş'a değil, salonda bu canice sözleri canlı canlı dinleyip kahkahaya boğulan kitleye de çevrildi. Hiçbir normal insanın çocuk öldürmek üzerinden mizah yapamayacağını belirten vatandaşlar, arkadaki şuursuz kahkaha seslerinin en az bahsedilen konu kadar tedirgin edici ve korkunç olduğuna dikkat çekti. Topluma açıkça şiddet eğilimi aşılayan bu konuşmayı bir "komiklik" gibi algılayıp eğlenen kitlenin barındırdığı tehlike, skandalın boyutunu ikiye katlıyor.
SALONDAKİ KAHKAHALAR TEDİRGİN EDİCİ: NEYE GÜLÜYORSUNUZ?
Hadsiz sözlerin sosyal medyada yayılmasının ardından binlerce vatandaş klavye başına geçerek hem Göktaş'a hem de onu salonda canlı canlı dinleyip kahkaha atan kitleye adeta nefret kustu. "Çocuk cinayeti" üzerinden yapılan mizah demeye bin şahit bu kirli propagandaya gelen en sert tepkiler ise şu şekilde:
"Hiçbir normal insan çocuk öldürmek üzerinden mizah yapmaz, yapamaz! Deniz Göktaş çocuk öldürmekten bahsetmekle kalmıyor, arkadaki o şuursuz kahkaha sesleri en az bahsedilen konu kadar tedirgin edici, korkunç! Kim bu gülenler?"
"MUHALİFLERİN YENİ KANAAT ÖNDERİNİN ÇİRKİN YÜZÜ"
"Yemenli çocukların açlığını ve az yaşamasını daha önce şaka malzemesi yapan bu şahıs, şimdi de et yiyen çocukları öldürelim diye şaka yapıyor. 'Çocuk öldürmek' diyorum bak! Birisi çıkıp sınıfsal değil de mezhepsel bir ayrım üzerinden çocuk öldürme şakası yapsa dünyayı yıkardınız. Bu adamın hangi tehlikeli kapıyı araladığının farkında mısınız? Özgür Özel çıksın bunu da savunsun, bekliyoruz..."
"SİZİN ÇOCUKLARINIZDAN BAHSEDİYOR"
"Bunun neresine gülüyorlar anlamadım? Espri üretecek kadar zeki değil, abuk subuk konularla tutuklanmak için adeta tüm tuşlara basmış! Ne komik çocuk öldürmekten bahsediyor, birileri de kahkahaya boğuluyor. İşin komiği fakir insanlar zaten o gösteriye gidemez; adam orada oturmuş direkt sizin çocuklarınızdan bahsediyor, siz de alkışlıyorsunuz!"
"MÜSLÜMAN BİR İNSAN SÖYLESE LİNÇ EDİLİRDİ"
Sosyal medyadaki çifte standart vurgusu da tepkilerin odağındaydı. Kutsal değerlere saldıranların nasıl korunduğuna dikkat çeken bir kullanıcı, "Şu lafı Müslüman bir insan söylese 24 saat içinde linç edilir, tüm dünya duyardı. Ama nasıl oluyorsa bu adam içeri atıldı diye olay çıkıyor. Bu millet ne zaman uyanacak? Adam resmen zengin çocuğu diye 'çocukları öldürelim' diyor, kimsenin sesi çıkmıyor. Kur'an'a hakaret edince de malum çevreler tarafından hemen korumaya alınıyor" diyerek isyan etti.
"HEPSİ KLİNİK VAKA"
Göktaş'ın ifadelerini "insanlık dışı" ve "zararlı" olarak nitelendiren vatandaşlar, adli sürecin sadece kutsala hakaretle sınırlı kalmaması gerektiğini savundu:
"Kanım dondu izlerken... Bunlar hem insanlık düşmanı hem de hain. Çok korkunç ifadeler kullanıyor. Bütün bu skandalları üst üste koysan hapisten hiç çıkmaması gerek."
Dini ve toplumsal değerleri aşağılamaktan tutuklanan sözde komedyenin geçmiş vukuatlarının da eklenmesiyle birlikte, kamuoyunda Deniz Göktaş zihniyetine karşı yükselen öfke çığ gibi büyümeye devam ediyor.
MİZAH MASKEN DÜŞTÜ DENİZ! ÇOCUK ÖLDÜRMEK NE ZAMANDAN BERİ MİZAH KONUSU OLDU?
Kamuoyu şimdi tek bir yürek halinde, "ifade özgürlüğü" adı altında topluma dayatılan bu çürümüş zihniyete karşı adalet istiyor. Dijital dünyayı sallayan ve vicdan sahibi herkesin ortak sesi olan o son tokat gibi soru ise gerçeği tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor:
Kur'an-ı Kerim'e hakaret etmeyi 'düşünce', çocuk katliamını ve cinayetini savunmayı ise 'mizah' kılıfına uydurmaya çalışan bu karanlık zihniyet daha ne kadar ileri gidecek? Kendi çarpık ideolojileri uğruna çocukların canına kastetmeyi sahnelerde kahkahalar eşliğinde meşrulaştıranlar, topluma açıkça şiddet ve kin tohumları ekiyor.
Soruyoruz: Çocuk öldürmeyi diline dolayan bu caniliğin arkasında duranlar, hangi insanlığın safında yer alıyor? Değerlerimize saldıranları 'kanaat önderi' ilan eden kirli odaklar, bu insanlık dışı skandalın hesabını nasıl verecek?