CHP'de "mikro" temizlik! Arınma ilçelere dayandı: "Kılıçdaroğlu ile yol yürümeyiz" diyenler radarda
CHP'deki arınma operasyonları illerden sonra ilçelere uzandı. "Biz Kılıçdaroğlu ile yol yürümeyiz" diyen ilçe başkanları teker teker rapor edilirken, bu isimlerin görevden alınacağı öğrenildi. Bilindiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu daha önce "Yolsuzluğa ve kirliliğe bulaşanların bu partide işi yok" mesajı vermişti. Bu kapsamda 36 il başkanlığında yaşanan değişimin eylüle kadar 50'yi bulabileceği öngörülüyor. Özgür Özel'in ise CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu üzerinden henüz görevden alınmayan il başkanlarına "Yeni atananlarla işbirliği yapmayın" mesajı gönderdiği iddia ediliyor.
CHP'de olağan kurultay takvimi "Eylül 2026" olarak açıklandı. "Mutlak butlan" kararıyla yönetimi devralan Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları partiyi arındırmaya dönük faaliyetlerine hız verdi.
İlk etapta aralarında Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba gibi isimlerin de yer aldığı 9 milletvekili kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Daha sonra Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından 36 il başkanı görevden alındı.
CHP'deki mevcut yönetimin önümüzdeki günlerde bazı il başkanlıklarında da değişime gideceği ve sayının 50'ye bulabileceği konuşuluyor.
İLÇE İLÇE RAPOR EDİLECEK
Bir yandan da Genel Merkez'e isyan bayrağı açan ilçe başkanlıkları da radara alındı. Bahse konu ilçe başkanlarının teker teker rapor edildiği ve görevden alınacağı söyleniyor.
Şu ana kadar MYK kararıyla işlem yapılan ilçe başkanlıklarından öne çıkanlar şu şekilde:
Ağrı, Düzce, Niğde, Osmaniye'de il teşkilatlarıyla birlikte merkez ilçe yönetimleri
Gaziantep'in Şahinbey ve Şehitkamil ilçe başkanlıkları
Malatya'nın Akçadağ, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe örgütleri
Kocaeli'nin Körfez ve Darıca ilçe örgütleri
"ÖZEL" TALİMAT: İŞ BİRLİĞİ YAPMAYIN
Öte yandan yeni parti hazırlıklarını sürdüren ve CHP'den ayrılma hesapları yapan Manisa Milletvekili Özgür Özel, henüz görevden alınmayan il başkanlarını "Yeni atananlarla işbirliği yapmayın" diye mesaj gönderdiği öğrenildi.
Mesajı CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun il başkanlarına ilettiği iddia edildi.
GENEL MERKEZ: ÇİFT BAŞLILIĞA İZİN VERMEYİZ
Bu da CHP'deki çift başlı yapının tam gaz devam ettiği gözler önüne serdi.
Genel Merkez'e yakın isimler ise "Örgütün hiçbir kademesinde çift başlılığa ve otorite boşluğuna izin vermeyeceğiz" değerledirmesinde bulundu.
CHP'NİN SON MYK'SINDA İHRAÇ MESAİSİ
CHP'de son MYK'da Ağrı ve merkez ilçesi, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce ve Akçakoca ilçesi, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde ve merkez ilçesi, Nevşehir, Osmaniye ve merkez ilçesi, Samsun, Sivas ve Tunceli'de il başkanları, il yöneticileri ve il disiplin kurulu görevden alınmıştı.
Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, Eskişehir İl Başkanı Talat Yıldız, Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı, Kars İl Başkanı Onur Ulaş Demir ve Tunceli İl Başkanı Berkay Gündoğan kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.
6 İLE YENİ İL BAŞKANI
6 ilde yeni il başkanlığı ataması yapılmış, atanan isimler ise şöyle sıralanmıştı;
Batman - Yılmaz Özkanat
Çanakkale - Koray Akkılıç
Mardin - Mahmut Duyan
Osmaniye - Rıza Tekerek
Niğde - Tevfik Caymaz
Tunceli - Kemal Özcan