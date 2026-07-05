CHP'de "mikro" temizlik! Arınma ilçelere dayandı: "Kılıçdaroğlu ile yol yürümeyiz" diyenler radarda







GENEL MERKEZ: ÇİFT BAŞLILIĞA İZİN VERMEYİZ



Bu da CHP'deki çift başlı yapının tam gaz devam ettiği gözler önüne serdi.

Genel Merkez'e yakın isimler ise "Örgütün hiçbir kademesinde çift başlılığa ve otorite boşluğuna izin vermeyeceğiz" değerledirmesinde bulundu.



CHP'NİN SON MYK'SINDA İHRAÇ MESAİSİ



CHP'de son MYK'da Ağrı ve merkez ilçesi, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce ve Akçakoca ilçesi, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde ve merkez ilçesi, Nevşehir, Osmaniye ve merkez ilçesi, Samsun, Sivas ve Tunceli'de il başkanları, il yöneticileri ve il disiplin kurulu görevden alınmıştı.



Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, Eskişehir İl Başkanı Talat Yıldız, Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı, Kars İl Başkanı Onur Ulaş Demir ve Tunceli İl Başkanı Berkay Gündoğan kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.