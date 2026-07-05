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CHP'de "mikro" temizlik! Arınma ilçelere dayandı: "Kılıçdaroğlu ile yol yürümeyiz" diyenler radarda

CHP'deki arınma operasyonları illerden sonra ilçelere uzandı. "Biz Kılıçdaroğlu ile yol yürümeyiz" diyen ilçe başkanları teker teker rapor edilirken, bu isimlerin görevden alınacağı öğrenildi. Bilindiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu daha önce "Yolsuzluğa ve kirliliğe bulaşanların bu partide işi yok" mesajı vermişti. Bu kapsamda 36 il başkanlığında yaşanan değişimin eylüle kadar 50'yi bulabileceği öngörülüyor. Özgür Özel'in ise CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu üzerinden henüz görevden alınmayan il başkanlarına "Yeni atananlarla işbirliği yapmayın" mesajı gönderdiği iddia ediliyor.

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CHP'de "mikro" temizlik! Arınma ilçelere dayandı: "Kılıçdaroğlu ile yol yürümeyiz" diyenler radarda

CHP'de olağan kurultay takvimi "Eylül 2026" olarak açıklandı. "Mutlak butlan" kararıyla yönetimi devralan Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları partiyi arındırmaya dönük faaliyetlerine hız verdi.

İlk etapta aralarında Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba gibi isimlerin de yer aldığı 9 milletvekili kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Daha sonra Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından 36 il başkanı görevden alındı.

CHP'deki mevcut yönetimin önümüzdeki günlerde bazı il başkanlıklarında da değişime gideceği ve sayının 50'ye bulabileceği konuşuluyor.

CHP'de "mikro" temizlik! Arınma ilçelere dayandı: "Kılıçdaroğlu ile yol yürümeyiz" diyenler radarda-2

İLÇE İLÇE RAPOR EDİLECEK

Bir yandan da Genel Merkez'e isyan bayrağı açan ilçe başkanlıkları da radara alındı. Bahse konu ilçe başkanlarının teker teker rapor edildiği ve görevden alınacağı söyleniyor.

Şu ana kadar MYK kararıyla işlem yapılan ilçe başkanlıklarından öne çıkanlar şu şekilde:

Ağrı, Düzce, Niğde, Osmaniye'de il teşkilatlarıyla birlikte merkez ilçe yönetimleri

Gaziantep'in Şahinbey ve Şehitkamil ilçe başkanlıkları

Malatya'nın Akçadağ, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe örgütleri

Kocaeli'nin Körfez ve Darıca ilçe örgütleri

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CHP'de "mikro" temizlik! Arınma ilçelere dayandı: "Kılıçdaroğlu ile yol yürümeyiz" diyenler radarda-3


"ÖZEL" TALİMAT: İŞ BİRLİĞİ YAPMAYIN

Öte yandan yeni parti hazırlıklarını sürdüren ve CHP'den ayrılma hesapları yapan Manisa Milletvekili Özgür Özel, henüz görevden alınmayan il başkanlarını "Yeni atananlarla işbirliği yapmayın" diye mesaj gönderdiği öğrenildi.

Mesajı CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun il başkanlarına ilettiği iddia edildi.

CHP'de "mikro" temizlik! Arınma ilçelere dayandı: "Kılıçdaroğlu ile yol yürümeyiz" diyenler radarda-4


GENEL MERKEZ: ÇİFT BAŞLILIĞA İZİN VERMEYİZ

Bu da CHP'deki çift başlı yapının tam gaz devam ettiği gözler önüne serdi.

Genel Merkez'e yakın isimler ise "Örgütün hiçbir kademesinde çift başlılığa ve otorite boşluğuna izin vermeyeceğiz" değerledirmesinde bulundu.

CHP'NİN SON MYK'SINDA İHRAÇ MESAİSİ

CHP'de son MYK'da Ağrı ve merkez ilçesi, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce ve Akçakoca ilçesi, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde ve merkez ilçesi, Nevşehir, Osmaniye ve merkez ilçesi, Samsun, Sivas ve Tunceli'de il başkanları, il yöneticileri ve il disiplin kurulu görevden alınmıştı.

Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, Eskişehir İl Başkanı Talat Yıldız, Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı, Kars İl Başkanı Onur Ulaş Demir ve Tunceli İl Başkanı Berkay Gündoğan kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.

CHP'de "mikro" temizlik! Arınma ilçelere dayandı: "Kılıçdaroğlu ile yol yürümeyiz" diyenler radarda-5

6 İLE YENİ İL BAŞKANI

6 ilde yeni il başkanlığı ataması yapılmış, atanan isimler ise şöyle sıralanmıştı;

Batman - Yılmaz Özkanat

Çanakkale - Koray Akkılıç

Mardin - Mahmut Duyan

Osmaniye - Rıza Tekerek

Niğde - Tevfik Caymaz

Tunceli - Kemal Özcan

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