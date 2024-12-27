MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu açıkladı: Türk futbolunda yeni dönem!

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu önemli açıklamalar yaptı. Gündoğdu, "Önümüzdeki hafta 3 Danışma Kurulu üyesi TFF'ye bildirilecek. TFF de 2 üye atayarak Danışma Kurulu faaliyetine başlayacak. Artık kulüplerin belirlediği kişilerin, denetlediği ve yönettiği sisteme geçiliyor. Tek yönlü bir yönetim değil. İki taraflı hakemlik sistemi olacak. Daha şeffaf. Bugünkü toplantı o yüzden çok önemliydi. Kulüpler Birliği de çok sıcak yaklaştı. Önümüzdeki haftadan itibaren çalışmalar başlayacak. Önümüzdeki 4.5 aylık dönemde bu fırsatı değerlendirmiş olacağız. Şimdiden Türk futboluna hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Gündoğdu, "Hakem yönetimiyle alakalı görüşmeler yaptık. Danışma Kurulu adlı bir kurulun yetkisiyle hakem atamaları yönetilecek. 3 kişi TFF'nin, 2 kişi kulüplerin atadığı kişiler olacak. Bu yöntemde bir teknik CEO, bugün benim yaptığım işi yapan MHK başkanının görevini yapacak. Bir de kurumsal CEO olacak. Bizim bunu hangi şeffaflıkta yaptığımızı kulüpler gördüğünde 'Danışma Kurulu' fikrini kabul ettiler. En kısa sürede Danışma Kurulu'na 3 üyeliklerini iletecekler" dedi.