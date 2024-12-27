PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu açıkladı: Türk futbolunda yeni dönem!

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF-Kulüpler Birliği toplantısının ardından önemli açıklamalar yaptı. Gündoğdu, Süper Lig ve 1. Lig’inh akemlik sisteminin şirketleşme yöntemi ile yönetileceğini bildirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Aralık 2024
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu açıkladı: Türk futbolunda yeni dönem!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu önemli açıklamalar yaptı. Gündoğdu, "Önümüzdeki hafta 3 Danışma Kurulu üyesi TFF'ye bildirilecek. TFF de 2 üye atayarak Danışma Kurulu faaliyetine başlayacak. Artık kulüplerin belirlediği kişilerin, denetlediği ve yönettiği sisteme geçiliyor. Tek yönlü bir yönetim değil. İki taraflı hakemlik sistemi olacak. Daha şeffaf. Bugünkü toplantı o yüzden çok önemliydi. Kulüpler Birliği de çok sıcak yaklaştı. Önümüzdeki haftadan itibaren çalışmalar başlayacak. Önümüzdeki 4.5 aylık dönemde bu fırsatı değerlendirmiş olacağız. Şimdiden Türk futboluna hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

    Gündoğdu, "Hakem yönetimiyle alakalı görüşmeler yaptık. Danışma Kurulu adlı bir kurulun yetkisiyle hakem atamaları yönetilecek. 3 kişi TFF'nin, 2 kişi kulüplerin atadığı kişiler olacak. Bu yöntemde bir teknik CEO, bugün benim yaptığım işi yapan MHK başkanının görevini yapacak. Bir de kurumsal CEO olacak. Bizim bunu hangi şeffaflıkta yaptığımızı kulüpler gördüğünde 'Danışma Kurulu' fikrini kabul ettiler. En kısa sürede Danışma Kurulu'na 3 üyeliklerini iletecekler" dedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI | Narin Güran cinayetinde 2. duruşma
    Şile’de İBB kumanya dağıttı çok sayıda öğrenci hastanelik oldu! İşte korsan uygulamanın tüm detayları
    Fatura devletten! Bakan Bayraktar detayları açıkladı: Elektrik ve doğal gazda yeni tarife başlıyor
    ASGARİ ÜCRETLİYE 70 BİN TL FARK: Tazminata Ocak zammı! Kıdem, ihbar tutarları nasıl değişecek?
    Kazakistan’da düşen uçağı Rus füzesi vurdu! Azerbaycan Pantsir-S iddiasını doğruladı | İşte mürettebatın son konuşmaları
    TCMB yılın son faiz kararını açıkladı: 22 ay sonra bir ilk
    Suriye istihbaratının başına HTŞ’nin kilit ismi Enes Hattap! DEAŞ’a sızdı ABD’nin saldırısından sağ çıkı
    İsrail’den görülmemiş yeni vahşet! Kemal Advan Hastanesi çevresinde bomba yüklü robotlarla saldırdı
    MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu açıkladı: Çift taraflı sistem geliyor
    Esma Esad ölüyor mu? İngiliz basını yüzde 50 şansı var dedi! Moskova’da karantina
    Narin Güran’ın babası Arif Güran’dan mütalaaya karşı savunma! Yüksel Güran’ı akladı Nevzat Bahtiyar’a vahşi dedi: İntihar açıklaması
    Okan Buruk’tan transfer sözleri! Yıldız isimleri tek tek açıkladı
    ABD’nin eski Şam Büyükelçisi Robert Ford’dan Suriye çıkışı: Trump askerleri orada tutmak istemeyecek
    Fenerbahçe’ye 45 milyon Euro’luk forvet! Dev operasyon başlıyor
    İşte Nevzat Bahtiyar’ın ifadeleri! Yine Salim’i işaret etti: Beni tehdit etti | Narin Güran’ı sen mi öldürdün?