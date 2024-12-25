En Nesyri için flaş iddia

Talisca transferini bitirme noktasına gelen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Talisca için Sarı-Lacivertliler ile görüşen Suudi ekibi Al Nassr'ın Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En Nesyri'yi kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Suudi basınında çıkan haberlerde de Al Nassr'ın Talisca'nın yerini En Nesyri ile dolduracağı da ifade ediliyor. Fenerbahçe'nin Körfez ekibinden gelebilecek olası bir teklife ne yanıt vereceği merak konusu. Sezon başında Sevilla'dan 19,5 milyon Euro'ya kadroya katılan 27 yaşındaki forvet, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 24 maçta 9 gol, 3 asiste imza attı.

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