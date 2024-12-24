Fenerbahçe’de Hermoso ile sıcak temas

Oosterwolde'nin ardından Becao'nun da sezonu kapatması ve Samet Akaydın'a taraftarın tepki göstermesi Fener'in elini kolunu bağladı. Stoper arayışına başlayan Sarı-Lacivertiler'de adaylar arasında Roma'da oynayan Mario Hermoso yer alıyor. Kanarya, İspanyol savunmacıyı kiralık olarak renklerine katmak istiyor.

Hermoso'nun ise sürekli forma şansı bulamadığı için Ocak'ta Serie A takımından ayrılmak istediği biliniyor. Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun, 2027 yılına dek sözleşmesi bulunan Hermoso'nun transferi için Roma ile görüşmelere başladığı öne sürülüyor. Geçtiğimiz yaz Atletico Madrid'den Roma'ya bedelsiz giden tecrübeli defansın adı çokça Galatasaray ile anılmıştı. 29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri de 10 milyon Euro olarak dikkat çekiyor.