Turkish Messi’den sevgilerle! Yunus Akgün ligde sezonun en güzel gollerinden birine imza attı

Galatasaray dün Kayserispor deplasmanında farklı kazanırken maça damgasını vuran isimlerden birisi Yunus Akgün oldu. Trabzonspor önünde galibiyete imza atan genç yıldız dün de iki asistini mükemmel bir golle süslemeyi başardı. Son dönemdeki performansı ile 'Turkish Messi' lakabını alan Yunus Akgün özellikle attığı golle gözlerin pasını sildi.

Kendi yarı alanından aldı topu yaklaşık 70 metre sürüp müthiş bir vuruş yapan milli futbolcu herkesi kendisine hayran bıraktı. Son 3 maçta 3 gol ve 4 asistle tam 7 gole katkı veren Yunus Akgün tüm kulvarlarda 10 gol 6 asistlik performans sergiledi. Dünkü karşılaşmanın ardından konuşan yıldız futbolcu, "Galatasaray benim çocukluk hayalim. Nihayet takımda istediğim yere geldim. Daha fazlasını istiyorum. Ekstra ekibim var, onlarla birlikte çalışıyorum. Hedefim Galatasaray'a hep daha fazlasını vermek." dedi.