İngiltere’den çarpıcı transfer iddiası! Fenerbahçe ve Galatasaray Nkunku ile ilgileniyor

Ara transfer döneminin başlamasına az bir süre kala Fenerbahçe ve Galatasaray için İngiltere'den çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi. Chelsea'nin Leipzig'den geçtiğimiz sezon 60 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Christopher Nkunku'yla ilgilenen takımlar arasında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da olduğu belirtildi.

İngiliz basını; Nkunku'nun Chelsea'de forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak istediğini ifade etti. PSG'nin daha önce Nkunku ile ilgilendiği hatırlatılırken Fransız ekibinin futbolcuya ilgisinin devam ettiği aktarıldı. Haberde; Nkunku'ya İtalya'dan Napoli'nin de ilgisi olduğu kaydedildi.