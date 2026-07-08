CHP'li Tanju Özcan (Görsel: AA)

Özcan'ın bizzat kendisine "Size beton santrali kurdurtmam" diyerek tehditler savurduğunu belirten Erşebetçi, uğradıkları akılalmaz mobbingi şöyle aktardı:

"Santralimizi kurunca kaçak su kullandığımız yalanını ortaya atıp suyumuzu kestiler, şantiyemizi mühürlediler. Zabıta ekipleri şantiyede nöbet tutup giriş çıkış yaptırmadı. En sonunda Valilik, zabıtaların şantiyeden uzaklaştırılması için polis ekipleri sevk etmek zorunda kaldı. Bu faşizan baskılar yüzünden hastane inşaatı tam 2 ay gecikti."

HAKEDİŞ ALMAK İÇİN 10 MİLYONLUK "BAĞIŞ" PAZARLIĞI!

Belediye koridorlarında dönen milyonluk bağış ve reklam çarkının bir diğer kurbanı ise kamu müteahhitliği yapan çevre mühendisi Halis Volkan Akıncı oldu.



Bolu 100. Yıl Cumhuriyet Parkı ihalesini alan Akıncı, kamudan olan alacaklarını ve hakediş ödemelerini sormak için gittiği belediyede kirli bir teklifle karşılaştı. Belediye binasında Naim Ayhan ve Ali Sarıyıldız'ın odasında hakediş pazarlığı öncesi BOLSEV Vakfı'na zorunlu bağış konusunun masaya yatırıldığını belirtti.

Ticari çarkını döndürebilmek ve ödemesini alabilmek için toplamda 10 milyon liralık bir protokole mecbur kaldığını aktaran Akıncı; bu paranın 2.5 milyon lirasını direkt bağış, 7.5 milyon lirasını ise reklam bedeli adı altında şebekeye ödediğini mahkeme heyetine tek tek sundu. 263 yıl hapsi istenen Özcan ve yandaşlarının yargılandığı duruşmaya yarın sabaha kadar ara verildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel