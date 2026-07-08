İsrail basını yazdı: Erdoğan Türkiye’yi küresel güç ligine taşıdı

Haberde, Erdoğan'ın zirveyle birlikte Türkiye'nin bölgesel güç konumunu daha da sağlamlaştırdığı vurgulandı.

Gazetenin haberinde, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin yalnızca bir ittifak toplantısı olarak kalmadığı, aynı zamanda Başkan Erdoğan'ın Türkiye'yi bölgesel ve küresel güç olarak konumlandırma hedefini gösteren önemli bir platforma dönüştüğü belirtildi.

İsrail basını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası alanda etkisini artırdığına dikkat çekti. Israel Hayom gazetesi, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin, Türkiye'nin güvenlik ve diplomasi alanındaki yükselen rolünü ortaya koyduğunu yazdı.

Erdoğan liderliğinde Türkiye küresel güç sahnesinde (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

NATO'NUN EN BÜYÜK İKİNCİ ORDUSUNA SAHİP ÜLKE

Israel Hayom, Türkiye'nin 355 bin aktif ve 378 bin yedek askeriyle NATO içinde ABD'den sonra en büyük ikinci orduya sahip olduğuna dikkat çekti. Haberde, Türk savunma sanayisinin son 10 yılda belirgin bir ivme kazandığı, Ankara'nın artık yalnızca savunma sanayi alanında tedarikçi bir aktör olmanın ötesine geçtiği ifade edildi.

Türkiye'nin bu alanda politika belirleyebilen stratejik bir ortak olmayı hedeflediği kaydedilirken, Başkan Erdoğan'ın Avrupa savunma ve güvenlik mimarisinde Türkiye'nin daha güçlü şekilde yer alması için diplomatik baskısını artırdığı belirtildi.

Haberde, Erdoğan'ın özellikle Avrupa Birliği'nin 150 milyar avroluk SAFE programına Türkiye'nin dahil edilmesi için yoğun çaba yürüttüğü aktarıldı.