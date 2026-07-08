Başkan Erdoğan'dan AB'ye "üyelik süreci" vurgusu: Yeniden canlandırılmalı

Türkiye'nin yıllardır AB'ye aday ve Gümrük Birliği'ne üye olduğuna, atılan adımlar sayesinde Avrupa'da önemli bir üretim merkezi haline geldiğine dikkati çeken Erdoğan, ekonomilerin entegre yapısının Avrupa'nın dünyaya karşı rekabet gücünü artırdığını, AB'nin ticaret ve yatırımlar konusunda yapmayı düşündüğü düzenlemelerin Türkiye'yi de kapsamasının doğal olarak beklendiğini belirtti.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğine katkı sunmak için girişimde bulunduğunu, NATO müttefiklik hukukuna uygun adımlar beklediklerini kaydetti.

Kabulde Türkiye'nin Ukrayna-Rusya, ABD-İran çatışmaları ile İsrail'in Gazze ve Lübnan başta olmak üzere bölgedeki saldırılarını sonlandırmak için attığı diplomatik adımlar ve son gelişmeler de ele alındı.

Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel