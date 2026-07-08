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Başkan Erdoğan'dan AB'ye "üyelik süreci" vurgusu: Yeniden canlandırılmalı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul etti. Görüşmede Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınırken, Erdoğan Türkiye'nin beklentisinin AB üyelik sürecinin yeniden canlandırılması olduğunu vurguladı.

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Başkan Erdoğan'dan AB'ye "üyelik süreci" vurgusu: Yeniden canlandırılmalı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan'dan AB'ye "üyelik süreci" vurgusu: Yeniden canlandırılmalı-2

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında temaslarına devam ediyor.

Erdoğan, bu kapsamda AB Konseyi Başkanı Costa ve AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Yemek, basına kapalı gerçekleşti.

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Başkan Erdoğan'dan AB'ye "üyelik süreci" vurgusu: Yeniden canlandırılmalı-3

GÖRÜŞMELERDE NELER ELE ALINDI?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan Costa ile von der Leyen'i kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre kabulde Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, kabulde her seviyede artan temasların memnuniyet verdiğini, Türkiye'nin beklentisinin AB'ye üyelik sürecinin canlandırılması olduğunu, bunun için ilgili mekanizmaların harekete geçirilmesinin ve gerekli toplantıların başlatılmasının beklendiğini ifade etti.

Başkan Erdoğan'dan AB'ye "üyelik süreci" vurgusu: Yeniden canlandırılmalı-4

Türkiye'nin yıllardır AB'ye aday ve Gümrük Birliği'ne üye olduğuna, atılan adımlar sayesinde Avrupa'da önemli bir üretim merkezi haline geldiğine dikkati çeken Erdoğan, ekonomilerin entegre yapısının Avrupa'nın dünyaya karşı rekabet gücünü artırdığını, AB'nin ticaret ve yatırımlar konusunda yapmayı düşündüğü düzenlemelerin Türkiye'yi de kapsamasının doğal olarak beklendiğini belirtti.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğine katkı sunmak için girişimde bulunduğunu, NATO müttefiklik hukukuna uygun adımlar beklediklerini kaydetti.

Kabulde Türkiye'nin Ukrayna-Rusya, ABD-İran çatışmaları ile İsrail'in Gazze ve Lübnan başta olmak üzere bölgedeki saldırılarını sonlandırmak için attığı diplomatik adımlar ve son gelişmeler de ele alındı.

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