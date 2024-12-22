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Skriniar koptu geliyor! Galatasaray dümeni Fransa'ya kırdı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Milan Skriniar ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli oyuncu, Buruk’un hedefleri ve planlamasından çok etkilendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Aralık 2024
Skriniar koptu geliyor! Galatasaray dümeni Fransa’ya kırdı

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    Galatasaray'ın transfer etmek istediği Milan Skriniar ile ilgili önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, kış transfer sezonunda Skriniar'ı transfer ederek savunmasını güçlendirmek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un Paris Saint Germain'in 29 yaşındaki savunma oyuncusu ile görüntülü bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Skriniar'ın bu görüşmeden oldukça memnun kaldığı gelen haberler arasında... Galatasaray başarılı stoperi, satın alma opsiyonuyla ocak ayında kiralamak için yoğun mesai harcıyor.

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    Yıldız oyuncunun, Okan Buruk'un hedefleri ve planlamasından çok etkilendiği belirtildi. PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'nin kadrosunda düşünmediği Skriniar, geçen Ağustos ayında Suudi Arabistan'dan gelen çok yüklü bir teklifi reddetti, Slovak oyuncu Avrupa'da oynamak istediği için kıta dışındaki teklifleri değerlendirmiyor. İngiliz ve İtalyan kulüpleri tarafından da teklif alan Skriniar için Galatasaray, maaş yükünü hafifletmenin formülünü arıyor. Maaşın bir kısmını PSG'nin karşılaması halinde transferde adımlar netleşecek.

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