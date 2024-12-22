Murat Özkaya: "Türk futbolunda devrim yapmak üzere"

Trendyol Süper Lig'in flaş ekiplerinden Eyüpspor'da Başkan Murat Özkaya önemli açıklamalar yaptı. Özkaya "Bence futbol temiz ve güzel gidiyor. Maçlar oynanıyor. Sizler varsınız, seyirci var, statlarımız var. Bence Türk futbolu daha iyi yerlere gelecek. Eyüpspor, Arda Turan'la beraber inanılmaz bir değişim yaptı. Her şeyden evvel Arda Turan'ın hakkını verelim. Türk futbolunda bir devrim yapmak üzere. Umarım daha iyi yerlere gelir. Türk futbolu için çok değerli bir çocuk. Onu kazanmaya devam etmemiz lazım. Gelecekte futbol adına çok büyük işler yapacak. Bazen duyguları ön plana çıkan bir arkadaşımız ama önü açık. Ona hepimiz ülke olarak sahip çıkmalıyız"dedi.

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