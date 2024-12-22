Aynı oyunu istiyor! Şenol Güneş'ten öğrencilerine "süreklilik" vurgusu

Trabzonspor'da Şenol Güneş, bugün Papara PARK'ta oynanacak Bodrum FK maçı öncesi yapılan antrenmanlarda oyuncularına özellikle "süreklilik" vurgusu yaptı. Galatasaray maçındaki oyunun devam etmesi gerektiğini vurgulayan Güneş'i, sakat ve cezalı oyuncu nedeniyle oldukça sıkıntılı bir kadro tercihi bekliyor. Hakem tartışmalarının gölgesinde oynanacak olan maçı 4'ü son bir ay içerisinde olmak üzere toplamda 6 Süper Lig maçına çıkan Ozan Ergün yönetecek. Bordo-Mavililer son karşılaşmalarda yaşadığı sıkıntılı süreci Bodrum maçıyla sonlandırmak istiyor. Ligde küme düşme potasının sadece 1 puan önünde bulunan Karadeniz temsilcisi, artık kabustan uyanmak ve Ege takımı önünde yeniden bir çıkış yakalamak istiyor. Geçtiğimiz hafta Galatasaray ile deplasmanda oynanan maçı kaybetmesine rağmen çok iyi bir performans ortaya koyan Trabzonspor, oynadığı son 7 karşılaşmada sadece 1 kez kazanırken bir de beraberlik aldı. Son 7 maçın 5'ini kaybeden Fırtına, tarihinin en kötü zamanlarından birisini yaşadığı süreçten ayağa kalkma düşüncesinde.

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