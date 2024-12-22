PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Aynı oyunu istiyor! Şenol Güneş'ten öğrencilerine "süreklilik" vurgusu

Galatasaray maçındaki oyunuyla beğeni vurgusu toplayan Fırtana’da hedef Bodrum FK maçında da aynı futbol! Şenol Güneş’in öğrencilerine bu futbolu her maç devam ettirmeliyiz dediği öğrenildi.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Aralık 2024
Aynı oyunu istiyor! Şenol Güneş’ten öğrencilerine süreklilik vurgusu

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Trabzonspor'da Şenol Güneş, bugün Papara PARK'ta oynanacak Bodrum FK maçı öncesi yapılan antrenmanlarda oyuncularına özellikle "süreklilik" vurgusu yaptı. Galatasaray maçındaki oyunun devam etmesi gerektiğini vurgulayan Güneş'i, sakat ve cezalı oyuncu nedeniyle oldukça sıkıntılı bir kadro tercihi bekliyor. Hakem tartışmalarının gölgesinde oynanacak olan maçı 4'ü son bir ay içerisinde olmak üzere toplamda 6 Süper Lig maçına çıkan Ozan Ergün yönetecek. Bordo-Mavililer son karşılaşmalarda yaşadığı sıkıntılı süreci Bodrum maçıyla sonlandırmak istiyor. Ligde küme düşme potasının sadece 1 puan önünde bulunan Karadeniz temsilcisi, artık kabustan uyanmak ve Ege takımı önünde yeniden bir çıkış yakalamak istiyor. Geçtiğimiz hafta Galatasaray ile deplasmanda oynanan maçı kaybetmesine rağmen çok iyi bir performans ortaya koyan Trabzonspor, oynadığı son 7 karşılaşmada sadece 1 kez kazanırken bir de beraberlik aldı. Son 7 maçın 5'ini kaybeden Fırtına, tarihinin en kötü zamanlarından birisini yaşadığı süreçten ayağa kalkma düşüncesinde.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Türkiye özgür Suriye’ye aydınlatacak! Birecik-Halep elektrik hattı onarılıyor | Katar- Türkiye Doğalgaz Boru Hattı yeniden masada
    Asgari ücrette son viraj: Milyonları ilgilendiren rakam haftaya açıklanıyor! Hesaplamalar nasıl?
    Başkan Erdoğan Marmaris’ten seslendi: Türkiye darbe anayasası kamburundan kurtulmalı
    EMEKLİYE YENİ MAAŞ I Taban aylık artıyor: 2025 Ocak ayı enflasyonu açıklanacak! Oran kaç çıkacak?
    TSK’ya iftira atmıştı: Özlem Gürses hakkında karar verildi!
    Suriye’nin yeni dışişleri bakanı belli oldu! Yüksek lisans ve doktora eğitimleri Türkiye’den
    Kartal’ın bitmeyen çilesi! Beşiktaş Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı
    Beklenen gün geldi! atv’nin yeni dizisi Can Borcu izleyiciden tam not aldı
    Suriye’de yeni dönem: ABD Heyeti ile görüşen Ahmed eş-Şera yaptırımların kaldırılmasını istedi
    Sağlık kontrolleri kaldı! Talisca Fenerbahçe’ye transfer oluyor
    Başkan Erdoğan’dan Muğla’da CHP’ye salvolar: Küresel güçlerin soytarısı haline geldiler
    Almanya’da Noel pazarına araçlı saldırı! Saldırganın kimliği ortaya çıktı! Hem siyonist hem terörist hem İslam düşmanı
    Erzurum Palandöken’de çığ düştü! Milli sporcular kar yığını altında kaldı! Emre Yazgan’ın son durumu ne? Çığ anı kamerada
    Galatasaray’dan bomba hamle! Eski yıldız geliyor
    Ukrayna’dan Rusya’ya 8 İHA’lı atak! Gökdelenler alev aldı