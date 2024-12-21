Dusan Tadic: "Erkek gibi sorumluluk almalıyız"

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, Eyüpspor beraberliği sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, "Hepimiz aynaya bakmalıyız... Kendimden başlayarak, neyi daha iyi yapabiliriz sorgulamalıyız. Bu bizim sorumluluğumuzda. Sorumluluk almalıyız... Erkek gibi sorumluluk almamız gerekiyor... Hataları düzeltmek için bir erkek gibi öne çıkmamız gerekiyor. Herkes özeleştirisini yapmalı. Tabii ki şanssızlıklar yaşıyoruz ama bunlar mazeret değil. Bizler Fenerbahçe'yiz" ifadelerini kullandı.

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