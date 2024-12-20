Serdal Adalı: “Sen kimsin bana parayı soruyorsun”

Beşiktaş'ta başkan adayları Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı Ekol TV'ye birlikte çıkarak açıklamalarda bulundu. Hüseyin Yücel'in, "Şu anda Beşiktaş'ın sıkıntısı mayıs ayına kadar 50 milyon euro" demesine içerleyen Serdal Adalı, "Ben senin paranı vereyim, biz Beşiktaş olarak seninle vedalaşalım. Sen nasıl bana, 'Parayı nasıl karşılayacaksın' diye soru soruyorsun. Sen kimsin hayırdır? Ben sana soruyor muyum" dedi. Adalı 11 ayın hesabını veremeyen Yücel'in kendisine 2013 yılını sorduğunu söyleyerek, "11 ay önceki sorularıma cevap ver. 80-90 milyon Euro'yu nasıl çarçur ettiniz" diye konuştu. Adalı, Hasan Arat'ın Beşiktaş'ta kimsenin kalkışma yapamayacağını söylediğini vurgulayarak, "Hüseyin beyin daha fazla veremeyeceğinden kaynaklanan bir sıkıntı olduğu için Arat istifa etti. Ödenmeyen maaşlar, futbolcu ödemeleri, Hasan beyin istifasından sonra yapılmaya başlandı. Madem öyle bir şey yoktu neden ödemeler bekletildi" ifadesini kullandı.

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