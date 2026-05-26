Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinden eski PM'ye görev dilekçesi: Listede kimler var
CHP'de mahkeme kararıyla koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun ardından parti yönetiminde dengeleri değiştirecek bir hamle geldi; Kılıçdaroğlu'nun ekibi, eski Parti Meclisi'nin yeniden göreve gelmesi için resmi dilekçe verdi. Ankara 3. Genel İcra Dairesi'nin, kurultay iptali kararının ardından eski PM ve YDK üyelerine resmi tebligat yapılması yönündeki talebi kabul etmesiyle birlikte, "mutlak butlan" kararı uyarınca Özgür Özel döneminin yönetim yetkisi hukuken ortadan kalktı. Bu gelişmeyle birlikte hem Kılıçdaroğlu hem de Özel'in listesinde yer almayı başaran 12 ortak isim dahil olmak üzere, eski yönetimin asil ve yedek üyelerinin göreve iade süreci resmen başladı.
KILIÇDAROĞLU DÖNEMİNİN PM LİSTESİ
Karar doğrultusunda göreve dönmesi beklenen Parti Meclisi asil listesinde şu isimler yer alıyor:
ASİL ÜYELER
|SIRA
|İSİM
|1
|Faik Öztrak
|2
|Bülent Kuşoğlu
|3
|Ali Öztunç
|4
|Rıfat Turuntay Nalbantoğlu
|5
|Oğuz Kaan Salıcı
|6
|Onursal Adıgüzel
|7
|Umut Akdoğan
|8
|Deniz Demir
|9
|Gürsel Erol
|10
|Erdoğan Toprak
|11
|Selin Sayek Böke
|12
|Veli Ağbaba
|13
|Ahmet Akın
|14
|Hakkı Suha Okay
|15
|Ednan Arslan
|16
|Gamze Akkuş İlgezdi
|17
|Zeynel Emre
|18
|Murat Emir
|19
|Tekin Bingöl
|20
|Ulaş Karasu
|21
|Gamze Taşcıer
|22
|Gökan Zeybek
|23
|Bülent Tezcan
|24
|Orhan Sarıbal
|25
|Seyit Torun
|26
|Tahsin Tarhan
|27
|Özgür Karabat
|28
|Nurhayat Altaca Kayışoğlu
|29
|Gaye Usluer
|30
|Muharrem Erkek
|31
|Gökhan Günaydın
|32
|Eren Erdem
|33
|Hasan Baltacı
|34
|Devrim Barış Çelik
|35
|Gülizar Biçer Karaca
|36
|Nevaf Bilek
|37
|Müslim Sarı
|38
|Ali Mahir Başarır
|39
|Aysu Bankoğlu
|40
|Yaşar Seyman
|41
|Candan Yüceer
|42
|Aylin Nazlıaka
|43
|Pınar Uzun
|44
|Ayça Taşkent
|45
|Sevgi Kılıç
|46
|Erbil Aydınlık
|47
|Gökçe Gökçen
|48
|Ahmet Hakan Uyanık
|49
|Neslihan Hancıoğlu
|50
|Semra Dinçer
|51
|Gizem Özcan
|52
|Hasan Efe Uyar
BKSP (Bilim, Kültür ve Sanat Platformu) kotasından giren 8 üye:
|Sıra
|İsim
|1
|Yunus Emre
|2
|Dr. Aylin Yaman
|3
|Fethi Açıkel
|4
|Burhan Şenatalar
|5
|Prof. Dr. Ali Rıza Erbay
|6
|Lale Karabıyık
|7
|Yüksel Taşkın
|8
|Ayşe Eser Danışoğlu
YEDEK ÜYELER
|Sıra
|İsim
|1
|Emre Yılmaz
|2
|Mehmet Akif Hamzaçebi
|3
|Turan Aydoğdu
|4
|Sezgin Tanrıkulu
|5
|Mehmet Tüm
|6
|Cemal Canpolat
|7
|Hakkı Akalın
|8
|Hüseyin Yaşar
|9
|Mehmet Ali Çelebi
|10
|Aykut Erdoğdu
YÜKSEK DİSİPLİN KURULU (YDK) - ASIL ÜYELER
|SIRA
|İSİM
|1
|Mahir Polat
|2
|Saniye Barut
|3
|Süleyman Bülbül
|4
|Uğur Bayraktutan
|5
|Gülsun Filorinalı
|6
|Sezgin Kaya
|7
|Cem Artantaş
|8
|Ahmet Ersen Oysoy
|9
|Garip Erdoğan
|10
|Doğuşcan Aygün
|11
|Mustafa Serdar Soydan
|12
|Bülent Maraklı
|13
|Gülşah Atalar
|14
|Tuğba Torun
|15
|Gonca Yelda Orhan
ÖZEL DÖNEMİNİN PM LİSTESİ DEVRE DIŞI KALDI
Mutlak butlan kararıyla birlikte Özgür Özel dönemindeki yönetimin görev ve yetki zemini ortadan kalktı.
Özel'in Parti Meclisi listesinde şu isimler yer alıyordu:
|Sıra
|İsim
|1
|Burhanettin Bulut
|2
|Ali Abbas Ertürk
|3
|Aylin Nazlıaka
|4
|Barış Övgün
|5
|Berk Kılıç
|6
|Cansel Çiftçi
|7
|Gamze Taşcıer
|8
|Gülşah Deniz Atalar
|9
|İlhan Cihaner
|10
|Mehmet Necati Yağcı
|11
|Melisa Uğraş
|12
|Meryem Gül Çiftci Binici
|13
|Murat Arslan
|14
|Ozan Bingöl
|15
|Saniye Barut
|16
|Selin Sayek Böke
|17
|Sercan Çığgın
|18
|Tuğçe Hilal Özkan
|19
|Uygar Parçal
|20
|Volkan Memduh Gültekin
|21
|Yalçın Karatepe
|22
|Cavit Arı
|23
|Önder Kurnaz
|24
|Asiye Ergül
|25
|Ensar Aytekin
|26
|Canan Taşer
|27
|Engin Özkoç
|28
|Nurhayat Altaca Kayışoğlu
|29
|Mustafa Sezgin Tanrıkulu
|30
|Şule Özsoy Boyunsuz
|31
|Nihat Dağ
|32
|Ali Gökçek
|33
|Bahattin Bahadır Erdem
|34
|Baki Aydöner
|35
|Baran Seyhan
|36
|Bedirhan Berk Doğru
|37
|Bihlun Tamaylıgil
|38
|Burcu Mazıcıoğlu
|39
|Emine Uçak Erdoğan
|40
|Emre Kartaloğlu
|41
|Evrim Rızvanoğlu
|42
|Gökan Zeybek
|43
|Kerim Rota
|44
|Kübra Gökdemir
|45
|Mahir Yüksel
|46
|Namık Tan
|47
|Oya Ünlü Kızıl
|48
|Ozan Işık
|49
|Ömer Kaya Türkmen
|50
|Özgür Karabat
|51
|Pınar Uzun Okakın
|52
|Serkan Özcan
|53
|Sevgi Kılıç
|54
|Sinem Kırçiçek
|55
|Suat Özçağdaş
|56
|Tolga Sağ
|57
|Turgay Özcan
|58
|Zeynel Emre
|59
|Deniz Yücel
|60
|Ednan Arslan
|61
|Gökçe Gökçen
|62
|Güldem Atabay
|63
|Mehmet Salih Uzun
|64
|Murat Bakan
|65
|Yankı Bağcıoğlu
|66
|İsmail Atakan Ünver
|67
|Uğurcan İrak
|68
|Hikmet Erbilgin
|69
|Elif Leyla Gümüş
|70
|Zeliha Aksaz Şahbaz
|71
|Emre Yılmaz
|72
|Ozan Varal
|73
|Süreyya Öneş Derici
|74
|Erhan Adem
|75
|Ecevit Keleş
|76
|Nazan Güneysu
|77
|Ulaş Karasu
|78
|Mahmut Tanal
|79
|Polat Şaroğlu
|80
|Deniz Yavuzyılmaz
ÖZEL DÖNEMİ YDK ÜYELERİ
|SIRA
|İSİM
|1
|Aliye Timisi Ersever (en yüksek oy)
|2
|Aliye Coşar
|3
|Ali Narin
|4
|Ayça Akpek Şenay
|5
|Aysemin Gülmez (Yasemin Gülmez)
|6
|Deniz Çakır
|7
|Erbil Aydınlık
|8
|Erdoğan Kılıç
|9
|Hümeyra Akkuş Sandıkcı
|10
|Mesut Kırşanlı
|11
|Oğuzhan Cenan
|12
|Remzi Kazmaz
|13
|Süleyman Bülbül
|14
|Turan Taşkın Özer
|15
|Yasemin Reçber
HER İKİ LİSTEDE DE ADI GEÇEN İSİMLER
Hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem de Özgür Özel'in listelerinde (asil, yedek, ve YDK) yer alan "ortak" isimler şu şekilde:
|İsim
|Kılıçdaroğlu Listesi
|Özel Liste
|Aylin Nazlıaka
|PM Asil
|PM
|Deniz Demir
|PM Asil
|PM
|Ednan Arslan
|PM Asil
|PM
|Emre Yılmaz
|PM Yedek
|PM
|Gamze Taşcıer
|PM Asil
|PM
|Gökan Zeybek
|PM Asil
|PM
|Gökçe Gökçen
|PM Asil
|PM
|Nurhayat Altaca Kayışoğlu
|PM Asil
|PM
|Özgür Karabat
|PM Asil
|PM
|Pınar Uzun
|PM Asil
|PM
|Selin Sayek Böke
|PM Asil
|PM
|Sezgin Tanrıkulu
|PM Yedek
|PM
|Sevgi Kılıç
|PM Asil
|PM
|Ulaş Karasu
|PM Asil
|PM
|Zeynel Emre
|PM Asil
|PM
|Erbil Aydınlık
|PM Asil
|YDK
|Gülşah Atalar
|YDK Asil
|PM
|Saniye Barut
|YDK Asil
|PM
|Süleyman Bülbül
|YDK Asil
|YDK