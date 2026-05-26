Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinden eski PM'ye görev dilekçesi: Listede kimler var

CHP'de mahkeme kararıyla koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun ardından parti yönetiminde dengeleri değiştirecek bir hamle geldi; Kılıçdaroğlu'nun ekibi, eski Parti Meclisi'nin yeniden göreve gelmesi için resmi dilekçe verdi. Ankara 3. Genel İcra Dairesi'nin, kurultay iptali kararının ardından eski PM ve YDK üyelerine resmi tebligat yapılması yönündeki talebi kabul etmesiyle birlikte, "mutlak butlan" kararı uyarınca Özgür Özel döneminin yönetim yetkisi hukuken ortadan kalktı. Bu gelişmeyle birlikte hem Kılıçdaroğlu hem de Özel'in listesinde yer almayı başaran 12 ortak isim dahil olmak üzere, eski yönetimin asil ve yedek üyelerinin göreve iade süreci resmen başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi eski Parti Meclisi'nin göreve gelmesi için dilekçe verdi. Ankara 3. Genel İcra Dairesi, kurultay iptali kararının ardından göreve iade edilen CHP PM ve YDK üyelerine resmi tebligat yapılması yönündeki talebi kabul etti.

KILIÇDAROĞLU DÖNEMİNİN PM LİSTESİ
Karar doğrultusunda göreve dönmesi beklenen Parti Meclisi asil listesinde şu isimler yer alıyor:

ASİL ÜYELER

SIRAİSİM
1Faik Öztrak
2Bülent Kuşoğlu
3Ali Öztunç
4Rıfat Turuntay Nalbantoğlu
5Oğuz Kaan Salıcı
6Onursal Adıgüzel
7Umut Akdoğan
8Deniz Demir
9Gürsel Erol
10Erdoğan Toprak
11Selin Sayek Böke
12Veli Ağbaba
13Ahmet Akın
14Hakkı Suha Okay
15Ednan Arslan
16Gamze Akkuş İlgezdi
17Zeynel Emre
18Murat Emir
19Tekin Bingöl
20Ulaş Karasu
21Gamze Taşcıer
22Gökan Zeybek
23Bülent Tezcan
24Orhan Sarıbal
25Seyit Torun
26Tahsin Tarhan
27Özgür Karabat
28Nurhayat Altaca Kayışoğlu
29Gaye Usluer
30Muharrem Erkek
31Gökhan Günaydın
32Eren Erdem
33Hasan Baltacı
34Devrim Barış Çelik
35Gülizar Biçer Karaca
36Nevaf Bilek
37Müslim Sarı
38Ali Mahir Başarır
39Aysu Bankoğlu
40Yaşar Seyman
41Candan Yüceer
42Aylin Nazlıaka
43Pınar Uzun
44Ayça Taşkent
45Sevgi Kılıç
46Erbil Aydınlık
47Gökçe Gökçen
48Ahmet Hakan Uyanık
49Neslihan Hancıoğlu
50Semra Dinçer
51Gizem Özcan
52Hasan Efe Uyar

BKSP (Bilim, Kültür ve Sanat Platformu) kotasından giren 8 üye:

Sıraİsim
1Yunus Emre
2Dr. Aylin Yaman
3Fethi Açıkel
4Burhan Şenatalar
5Prof. Dr. Ali Rıza Erbay
6Lale Karabıyık
7Yüksel Taşkın
8Ayşe Eser Danışoğlu

YEDEK ÜYELER

Sıraİsim
1Emre Yılmaz
2Mehmet Akif Hamzaçebi
3Turan Aydoğdu
4Sezgin Tanrıkulu
5Mehmet Tüm
6Cemal Canpolat
7Hakkı Akalın
8Hüseyin Yaşar
9Mehmet Ali Çelebi
10Aykut Erdoğdu

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU (YDK) - ASIL ÜYELER

SIRAİSİM
1Mahir Polat
2Saniye Barut
3Süleyman Bülbül
4Uğur Bayraktutan
5Gülsun Filorinalı
6Sezgin Kaya
7Cem Artantaş
8Ahmet Ersen Oysoy
9Garip Erdoğan
10Doğuşcan Aygün
11Mustafa Serdar Soydan
12Bülent Maraklı
13Gülşah Atalar
14Tuğba Torun
15Gonca Yelda Orhan

ÖZEL DÖNEMİNİN PM LİSTESİ DEVRE DIŞI KALDI
Mutlak butlan kararıyla birlikte Özgür Özel dönemindeki yönetimin görev ve yetki zemini ortadan kalktı.

Özel'in Parti Meclisi listesinde şu isimler yer alıyordu:

Sıraİsim
1Burhanettin Bulut
2Ali Abbas Ertürk
3Aylin Nazlıaka
4Barış Övgün
5Berk Kılıç
6Cansel Çiftçi
7Gamze Taşcıer
8Gülşah Deniz Atalar
9İlhan Cihaner
10Mehmet Necati Yağcı
11Melisa Uğraş
12Meryem Gül Çiftci Binici
13Murat Arslan
14Ozan Bingöl
15Saniye Barut
16Selin Sayek Böke
17Sercan Çığgın
18Tuğçe Hilal Özkan
19Uygar Parçal
20Volkan Memduh Gültekin
21Yalçın Karatepe
22Cavit Arı
23Önder Kurnaz
24Asiye Ergül
25Ensar Aytekin
26Canan Taşer
27Engin Özkoç
28Nurhayat Altaca Kayışoğlu
29Mustafa Sezgin Tanrıkulu
30Şule Özsoy Boyunsuz
31Nihat Dağ
32Ali Gökçek
33Bahattin Bahadır Erdem
34Baki Aydöner
35Baran Seyhan
36Bedirhan Berk Doğru
37Bihlun Tamaylıgil
38Burcu Mazıcıoğlu
39Emine Uçak Erdoğan
40Emre Kartaloğlu
41Evrim Rızvanoğlu
42Gökan Zeybek
43Kerim Rota
44Kübra Gökdemir
45Mahir Yüksel
46Namık Tan
47Oya Ünlü Kızıl
48Ozan Işık
49Ömer Kaya Türkmen
50Özgür Karabat
51Pınar Uzun Okakın
52Serkan Özcan
53Sevgi Kılıç
54Sinem Kırçiçek
55Suat Özçağdaş
56Tolga Sağ
57Turgay Özcan
58Zeynel Emre
59Deniz Yücel
60Ednan Arslan
61Gökçe Gökçen
62Güldem Atabay
63Mehmet Salih Uzun
64Murat Bakan
65Yankı Bağcıoğlu
66İsmail Atakan Ünver
67Uğurcan İrak
68Hikmet Erbilgin
69Elif Leyla Gümüş
70Zeliha Aksaz Şahbaz
71Emre Yılmaz
72Ozan Varal
73Süreyya Öneş Derici
74Erhan Adem
75Ecevit Keleş
76Nazan Güneysu
77Ulaş Karasu
78Mahmut Tanal
79Polat Şaroğlu
80Deniz Yavuzyılmaz

ÖZEL DÖNEMİ YDK ÜYELERİ

SIRAİSİM
1Aliye Timisi Ersever (en yüksek oy)
2Aliye Coşar
3Ali Narin
4Ayça Akpek Şenay
5Aysemin Gülmez (Yasemin Gülmez)
6Deniz Çakır
7Erbil Aydınlık
8Erdoğan Kılıç
9Hümeyra Akkuş Sandıkcı
10Mesut Kırşanlı
11Oğuzhan Cenan
12Remzi Kazmaz
13Süleyman Bülbül
14Turan Taşkın Özer
15Yasemin Reçber

HER İKİ LİSTEDE DE ADI GEÇEN İSİMLER
Hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem de Özgür Özel'in listelerinde (asil, yedek, ve YDK) yer alan "ortak" isimler şu şekilde:

İsimKılıçdaroğlu ListesiÖzel Liste
Aylin NazlıakaPM AsilPM
Deniz DemirPM AsilPM
Ednan ArslanPM AsilPM
Emre YılmazPM YedekPM
Gamze TaşcıerPM AsilPM
Gökan ZeybekPM AsilPM
Gökçe GökçenPM AsilPM
Nurhayat Altaca KayışoğluPM AsilPM
Özgür KarabatPM AsilPM
Pınar UzunPM AsilPM
Selin Sayek BökePM AsilPM
Sezgin TanrıkuluPM YedekPM
Sevgi KılıçPM AsilPM
Ulaş KarasuPM AsilPM
Zeynel EmrePM AsilPM
Erbil AydınlıkPM AsilYDK
Gülşah AtalarYDK AsilPM
Saniye BarutYDK AsilPM
Süleyman BülbülYDK AsilYDK

