Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinden eski PM'ye görev dilekçesi: Listede kimler var

HER İKİ LİSTEDE DE ADI GEÇEN İSİMLER

Hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem de Özgür Özel'in listelerinde (asil, yedek, ve YDK) yer alan "ortak" isimler şu şekilde:

İsim Kılıçdaroğlu Listesi Özel Liste Aylin Nazlıaka PM Asil PM Deniz Demir PM Asil PM Ednan Arslan PM Asil PM Emre Yılmaz PM Yedek PM Gamze Taşcıer PM Asil PM Gökan Zeybek PM Asil PM Gökçe Gökçen PM Asil PM Nurhayat Altaca Kayışoğlu PM Asil PM Özgür Karabat PM Asil PM Pınar Uzun PM Asil PM Selin Sayek Böke PM Asil PM Sezgin Tanrıkulu PM Yedek PM Sevgi Kılıç PM Asil PM Ulaş Karasu PM Asil PM Zeynel Emre PM Asil PM Erbil Aydınlık PM Asil YDK Gülşah Atalar YDK Asil PM Saniye Barut YDK Asil PM Süleyman Bülbül YDK Asil YDK

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Tayfun Dastan Takvim.com.tr Güncel