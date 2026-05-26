Kassam Tugaylarından Türk bayraklı bayram mesajı: Allah bütün zalimlerden büyüktür
Şehit İzzeddin el Kassam Tugayları Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladıkları videoda Filistin için bir kez daha kurtuluş mesajı verdi. Mescid-i Aksa'nın kurtuluşunu müjdeleyen videoda ellerinde Filistin bayraklarının yanı sıra Türk, Suriye, İran ve Fas bayraklarıyla Aksa'ya doğru yürüyen Müslümanlar dikkat çekti.
Şehit İzzeddin el Kassam Tugayları Kurban Bayramı vesilesiyle bir video yayımladı.
KASSAM TUGAYLARI'NDAN BAYRAM MESAJI
"Allah bütün zalimlerden büyüktür" diyerek başlayan, tekbirlerle devam eden videoda dünyanın dört bir yanından Müslümanların İsrail'le mücadele ederek Mescid-i Aksa'ya doğru yürüdüğü görülüyor.
TÜRK BAYRAKLARI İLE YÜRÜYORLAR
Yapay zeka ile hazırlanan videoda Mescid-i Aksa'ya doğru yürüyen Müslümanların ellerinde Filistin bayraklarının yanı sıra Türk, Suriye, İran, Fas bayrakları da dikkat çekti.
Beyza Türkyılmaz