Kurban Bayramı namaz saatleri 2026: Diyanet 81 il tam liste! İstanbul, Ankara, İzmir...

İstanbul'da bayram namazı saat 06.12'de, Bursa'da ise 06.13'te eda edilecek.

En erken bayram namazı 05.14'te Iğdır'da, en geç ise 06.25'te İzmir'de kılınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 Kurban Bayramı namaz saatlerini açıkladı. Türkiye genelinde milyonlarca vatandaş bayram sabahı camilere akın etmeye hazırlanırken illere göre namaz vakitleri de netleşti. Bayram namazı, Ankara'da saat 05.59'da, İstanbul'da 06.12'de, İzmir'de ise 06.25'te kılınacak.

EN ERKEN VE EN GEÇ NAMAZ HANGİ İLLERDE?

Bayram namazının en erken kılınacağı il, 05.14 vaktiyle Iğdır oldu. Iğdır'ı 05.16 ile Kars, 05.17 ile Ardahan takip etti.

En geç bayram namazı ise 06.25 ile İzmir'de kılınacak. İzmir'in ardından Aydın, Manisa ve Muğla'da namaz saati 06.23 olarak açıklandı.

81 İLİN BAYRAM NAMAZI SAATLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN