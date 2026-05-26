Kurban Bayramı namaz saatleri 2026: Diyanet 81 il tam liste! İstanbul, Ankara, İzmir...
Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 yılı Kurban Bayramı namaz vakitlerini il il ilan etti. Bayram sabahı camilere akın edecek milyonlarca vatandaşın merakla beklediği İstanbul, Ankara ve İzmir bayram namazı saatleri netleşti. En erken namaz vakti ile en geç namaz kılınacak iller arasında ise tam 71 dakika fark var. İşte Diyanet'in yayınladığı 81 ilin Kurban Bayramı namazı saatleri tam listesi.
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 Kurban Bayramı namaz saatlerini açıkladı. Türkiye genelinde milyonlarca vatandaş bayram sabahı camilere akın etmeye hazırlanırken illere göre namaz vakitleri de netleşti. Bayram namazı, Ankara'da saat 05.59'da, İstanbul'da 06.12'de, İzmir'de ise 06.25'te kılınacak.
EN ERKEN VE EN GEÇ NAMAZ HANGİ İLLERDE?
Bayram namazının en erken kılınacağı il, 05.14 vaktiyle Iğdır oldu. Iğdır'ı 05.16 ile Kars, 05.17 ile Ardahan takip etti.
En geç bayram namazı ise 06.25 ile İzmir'de kılınacak. İzmir'in ardından Aydın, Manisa ve Muğla'da namaz saati 06.23 olarak açıklandı.
BÜYÜKŞEHİRLERDE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
İSTANBUL
- İstanbul'da bayram namazı saat 06.12'de kılınacak.
ANKARA
- Ankara'da bayram namazı saat 05.59'da eda edilecek.
İZMİR
- İzmir'de vatandaşlar bayram namazı için saat 06.25'te saf tutacak.
BURSA
- Bursa'da Kurban Bayramı namazı 06.13'te başlayacak.
ANTALYA
- Antalya'da bayram namazı saat 06.14'te eda edilecek.
ADANA
- Adana'da vatandaşlar bayram namazını 05.55'te kılacak.
GAZİANTEP
- Gaziantep'te bayram namazı saat 05.47'de başlayacak.
SAMSUN
- Samsun'da vatandaşlar bayram namazı için 05.42'de camilerde olacak.
KONYA
- Konya'da bayram namazı 06.05'te eda edilecek.
TRABZON
- Trabzon'da bayram namazı saat 05.29'da kılınacak.
KURBAN BAYRAMI NAMAZI NASIL KILINIR?
Hangi bayram namazı kılınacaksa niyet ona göre yapılır.
- Kurban Bayramı Namazı için: "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.
- Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:
1. REKAT
- İmam sesli, cemaat ise gizlice "Allahu ekber!" diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.
- Gizlice Sübhaneke okunur.
- Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.
- İmam Allahu ekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.
- İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.
- İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.
- İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.
- Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.
- İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa "sübhâne rabbiye'l-azîm" denir.
- "Semiallahü limen hamideh" diyerek ruküdan kalkılır.
- Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa "sübhâne rabbiye'l-â'lâ" denir.
- İkinci rekata kalkılır.
2. REKAT
- İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.
- Cemaat ise sessizce imamı dinler.
- Rükûya gitmeden önce imamın Allahu ekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.
- Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.
- 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
- Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.
- Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur.
- Daha sonra "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
- Bundan sonra müezzinle beraber "Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi'l-hamd" diyerek 3 defa tekbir getirilir.
- Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.
BAYRAM NAMAZININ DİĞER NAMAZLARDAN FARKI NEDİR?
Bayram namazını diğer vakit namazlarından ayıran en önemli özellik, her rekatta üçer ilave tekbir bulunmasıdır. Vacip kabul edilen bu tekbirler, ilk rekatta kıraatten önce, ikinci rekatta ise kıraat tamamlandıktan sonra alınır.
Hutbe, cuma namazında namazdan önce bayram namazında ise namazdan sonra okunur. Cuma namazında hutbe sıhhat şartı olduğu halde, bayram namazında sünnettir.
2026 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ
|Gün
|Tarih
|Arife Günü
|26 Mayıs 2026 Salı
|1. Gün
|27 Mayıs 2026 Çarşamba
|2. Gün
|28 Mayıs 2026 Perşembe
|3. Gün
|29 Mayıs 2026 Cuma
|4. Gün
|30 Mayıs 2026 Cumartesi