Trump ve Netanyahu Mescid-i Aksa'ya göz koydu: Turistik merkeze çevirmeye çalışıyorlar

İki ABD'li yetkili, Washington'un Mescid-i Aksa'nın geleceğine dair bir taslak hazırladığını söyledi. Trump yönetiminin Mescid-i Aksa'nın Müslüman kimliğinden arındırılmasını ve üç İbrahimi dinin de yer aldığı önemli bir turistik mekan haline getirilmesini istediğini belirtti. Bir Batılı yetkili ve Ürdün hükümeti tarafından bilgilendirilen bir kaynak, gördükleri teklife göre Arap ülkelerine Mescid-i Aksa üzerinde dönüşümlü denetim hakkı verilebileceğini söyledi.

İsrailliler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemeye devam ediyor

10 YILDIR TRUMP'TAN İSTİYORLAR

Kaynaklar, İsrail'in bu fikri ilk olarak yaklaşık on yıl önce Donald Trump yönetimine sunduğunu; ancak Mike Huckabee geçen yıl ABD büyükelçisi olarak göreve başladıktan kısa süre sonra Washington'a bu planın hayata geçirilmesi için "defalarca" çağrıda bulunduğunu söyledi.

Amman yönetiminin yaklaşımına aşina olan kaynak, MEE'ye "Amerikalılar, Ürdünlülerin kendi vesayet haklarını öne sürmesinden ve Mescid-i Aksa'daki İsrail uygulamalarına itiraz etmesinden rahatsız" dedi.

Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr