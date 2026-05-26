CHP’deki son dalı kesildi: Butlanla İmamoğlu’nun adaylık ofisi kapatıldı zırh düştü | Sözde resmi hesap ve kurullar artık geçersiz

Gelişmeleri aktaran Erandaç, " Geçen yıldan beri Ekim Partisi diye parti faaliyetleri vardı. Bu sene o yoğunlaşmıştı. Onunla ilgili bilgi vermeden önce son bombayı size söyleyeyim. Dün akşam Cumhuriyet Halk Partisi'nin web sitesinde Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi kaldırıldı ." dedi.

ESKİ TÜZÜKTE CAO YOK

Gece yarısı yaşanan operasyonun detaylarına değinen Erandaç, "Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ile beraber Çevre Sokak'ta CHP'nin cumhurbaşkanlığı aday ofisini kurmuşlardı. Dün akşam web sitesinde bu adaylık kaldırıldı. Gece yarısı oldu zaten. Bu gelişmeden sonra dediler ki 'eski tüzükte böyle bir şey yok, onun için kaldırılmıştır'" ifadelerini kullandı.

Yaşananları Kemal Kılıçdaroğlu'nun hamlesi olarak yorumlayan Erandaç, "Bugünün en önemli olaylarından birisi Kemal Bey, Ekrem İmamoğlu ile ilgili bu operasyonu oradaki ofisi listeden kaldırarak önemli olaydır bu." diye konuştu.