CHP’deki son dalı kesildi: Butlanla İmamoğlu’nun adaylık ofisi kapatıldı zırh düştü | Sözde resmi hesap ve kurullar artık geçersiz
Siyasi kariyerini sözde resmi unvanlarla ayakta tutmaya çalışan yolsuzluk ve rüşvet tutuklusu Ekrem İmamoğlu CHP’den iyice silindi. Mahkemenin mutlak butlan kararıyla 4-5 Kasım 2023 sonrası yapılan kurultaylar da iptali edildi. Böylelikle CHP’de İmamoğlu için oluşturulan “Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisi” tarihe karıştı. CHP’nin resmi internet sitesinden Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisi bölümü kaldırıldı. İmamoğlu’nun sosyal medya paylaşımlarını yaptığı sözde resmi hesap böylelikle boşa düştü. Gelişmeleri A Haber’de değerlendiren Bülent Erandaç, Özgür Özel ile kurulan ofiste Atatürk fotoğrafının kaldırılarak İmamoğlu’nun resminin asılması skandalını hatırlattı.
Hızlı Özet Göster
- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP 38. Olağan Kurultayı'ndaki şaibeleri tescilleyerek mutlak butlan kararı verdi.
- Kasım 2023-Mayıs 2026 tarihleri arasında CHP'de oluşturulan tüm kurullar yok hükmünde sayıldı.
- Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisi (CAO) ve bağlı kurullar geçersiz hale geldi.
- CHP'nin resmi internet sitesinden CAO ofisi kaldırıldı.
- İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevleri düşmüş durumda.
Şaibelerle yer almaya çalıştığı Türk siyasetinde güç devşirmek amacıyla kendisine suni makamlar üretmekle eleştirilen Ekrem İmamoğlu'nun elindeki son siyasi enstrümanlar birer birer yok oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde 4-5 Kasım 2023 tarihinden sonra gerçekleştirilen kurultayların mutlak butlan kararıyla iptal edilmesi, İmamoğlu'nun "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" (CAO) adı altındaki zırhını da dağıttı.
KURULTAY GİTTİ CAO BİTTİ
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP 38. Olağan Kurultayı'ndaki şaibeleri tescilleyerek verdiği mutlak butlan kararı ile Kasım 2023-Mayıs 2026 tarihleri arasında CHP'de oluşturulan bütün kurullar yok hükmünde sayıldı.Böylelikle 6-9 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenen Tüzük Kurultayı da geçerliliğini yitirdi.
Tüzük Kurultayında Ekrem İmamoğlu'nun dayatmasıyla hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisi ve bu yapıya bağlı kurullar tamamen geçersiz hale geldi.
HESAPLAR TROLE DÜŞTÜ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevleri düşen yolsuzluk tutuklusu İmamoğlu'nun hiçbir resmi görevi bulunmaması üzerine tutunduğu "Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisi" dalı da böylelikle kesildi.
Yolsuzluk tutuklusu İmamoğlu'nun sosyal medyadaki kara propaganda hesaplarının kapatılması üzerine operasyonlarını Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisi adı altında sözde resmi hesap üzerinden yürüttüğü formül çöktü.
CHP eski genel merkez ve parti okulu binasında kurulan CAO ofisi, İmamoğlu tarafından kendisine giydirilmiş sözde resmi vazife zırhı olarak kullanılıyordu.
SİTEDE SİLGİ
Konunun perde arkasını A Haber canlı yayınında değerlendiren Takvim yazarı Bülent Erandaç, CAO'nun CHP resmi internet sitesinden de kaldırıldığını belirtti.
Gelişmeleri aktaran Erandaç, "Geçen yıldan beri Ekim Partisi diye parti faaliyetleri vardı. Bu sene o yoğunlaşmıştı. Onunla ilgili bilgi vermeden önce son bombayı size söyleyeyim. Dün akşam Cumhuriyet Halk Partisi'nin web sitesinde Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi kaldırıldı." dedi.
ESKİ TÜZÜKTE CAO YOK
Gece yarısı yaşanan operasyonun detaylarına değinen Erandaç, "Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ile beraber Çevre Sokak'ta CHP'nin cumhurbaşkanlığı aday ofisini kurmuşlardı. Dün akşam web sitesinde bu adaylık kaldırıldı. Gece yarısı oldu zaten. Bu gelişmeden sonra dediler ki 'eski tüzükte böyle bir şey yok, onun için kaldırılmıştır'" ifadelerini kullandı.
Yaşananları Kemal Kılıçdaroğlu'nun hamlesi olarak yorumlayan Erandaç, "Bugünün en önemli olaylarından birisi Kemal Bey, Ekrem İmamoğlu ile ilgili bu operasyonu oradaki ofisi listeden kaldırarak önemli olaydır bu." diye konuştu.
ATATÜRK İNDİRİLDİ İMAMOĞLU ASILDI
Sözde CAO ofisindeki çerçeve operasyonunu hatırlatan Erandaç, şunları kaydetti:
"Çevre Sokak'taki bu ofisin kaldırılmasının başka özelliği var. Biliyorsunuz daha önce burasını Ekrem İmamoğlu için Özgür Özel kurdu. Bazı toplantılarını burada yapıyordu. Burada skandal olay oldu; bu toplantı yapılır yapılmaz o Çevre Sokak'ta Atatürk'ün resmi vardı o salonda. Cumhurbaşkanı aday ofisinde ora kaldırıldı ve yerine Ekrem İmamoğlu'nun resmi konulmuştu ve çok tartışılmıştı."
Bilindiği üzere Ekrem İmamoğlu'nun Silivri Cezaevine atılmasının ardından Özgür Özel CAO ofisindeki Ekrem İmamoğlu fotoğraflarını kaldırmıştı. Özel, İmamoğlu'nun ismini de aday ofisinin kapı levhasından kaldırmıştı.
Parti içindeki çatlağın büyüyeceğine işaret eden Erandaç, "Bugünden itibaren Ekrem İmamoğlu'nun ofisinin kaldırılması CHP içinde dün gece 02.00 sıralarında yaptığım sohbette bayağı büyük kritik gelişmelere yol açacak." değerlendirmesinde bulundu.