Netanyahu hastaneye kaldırıldı! Alman basınından "beklenmedik" vurgusu: İsrail'den diş bahanesi
Uzun süredir kanser tedavisi gördüğü bilinen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hastaneye kaldırıldı. İsrail basını Netanyahu'nun diş tedavisi için Hadassah Ein Kerem hastanesine kaldırıldığını bildirirken Alman basını ise "beklenmedik bir şekilde" kaldırıldığına dikkat çekti.
Hızlı Özet Göster
- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hastaneye kaldırıldı.
- Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada diş tedavisi gördüğü belirtildi, ancak tedavinin tam niteliği açıklanmadı.
- Alman gazetesi Die Welt, Netanyahu'nun beklenmedik bir şekilde hastaneye kaldırıldığına dikkat çekti.
- Netanyahu'nun 2024 yılı sonu prostat kanserine yakalandığı ve başarılı bir tedavi sürecinden geçtiği açıklandı.
- Netanyahu'nun sağlık raporunun, İsrail'e karşı kara propaganda yayılmasını önlemek amacıyla gecikmeli duyurulması talep edildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hastaneye kaldırıldı.
"BEKLENMEDİK" ŞEKİLDE HASTANEYE KALDIRILDI
İsrail medyası, Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya dayanarak diş tedavisi gördüğünü belirtti. Tedavinin tam niteliği açıklanmadı. Alman gazetesi Die Welt ise Netanyahu'nun "beklenmedik" bir şekilde hastaneye kaldırıldığına dikkat çekti.
KANSER OLDUĞUNU GİZLEMİŞTİ
Nisan ayında Netanyahu'nun 2024 yılı sonu prostat kanserine yakalandığı ortaya çıktı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Aralık 2024'te idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle prostat ameliyatı olduğu açıklanmıştı.
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun sağlık durumuna ilişkin bilgi verildi.
Netanyahu'nun yaklaşık bir buçuk yıl önce geçirdiği prostat ameliyatının ardından rutin kontroller sırasında kansere yakalandığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, "metastaz yapmamış küçük bir lezyonun erken teşhis edilmesinin ardından" Netanyahu'nun başarılı bir tedavi sürecinden geçerek kanseri atlattığı belirtildi.
Netanyahu'nun, daha önce kansere yakalandığı bilgisini içeren ve bugün yayımlanan sağlık raporunun "savaşın en yoğun olduğu dönemde yayınlanmaması ve İran rejiminin İsrail'e karşı daha fazla kara propaganda yaymasını önlemek" amacıyla kamuoyuna gecikmeli duyurulması talebinde bulunduğu kaydedildi.