Netanyahu hastaneye kaldırıldı! Alman basınından "beklenmedik" vurgusu: İsrail'den diş bahanesi

Netanyahu'nun 2024 yılı sonu prostat kanserine yakalandığı ve başarılı bir tedavi sürecinden geçtiği açıklandı.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada diş tedavisi gördüğü belirtildi, ancak tedavinin tam niteliği açıklanmadı.

İsrail medyası, Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya dayanarak diş tedavisi gördüğünü belirtti. Tedavinin tam niteliği açıklanmadı. Alman gazetesi Die Welt ise Netanyahu'nun "beklenmedik" bir şekilde hastaneye kaldırıldığına dikkat çekti.

Netanyahu

Netanyahu'nun yaklaşık bir buçuk yıl önce geçirdiği prostat ameliyatının ardından rutin kontroller sırasında kansere yakalandığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, "metastaz yapmamış küçük bir lezyonun erken teşhis edilmesinin ardından" Netanyahu'nun başarılı bir tedavi sürecinden geçerek kanseri atlattığı belirtildi.

Netanyahu'nun, daha önce kansere yakalandığı bilgisini içeren ve bugün yayımlanan sağlık raporunun "savaşın en yoğun olduğu dönemde yayınlanmaması ve İran rejiminin İsrail'e karşı daha fazla kara propaganda yaymasını önlemek" amacıyla kamuoyuna gecikmeli duyurulması talebinde bulunduğu kaydedildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya