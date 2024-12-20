Şenol Güneş'ten sert tepki: "Trabzon’a yapılanın adını koysun!"

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray maçıyla ilgili sert eleştiriler yaptı. Tecrübeli hoca, "Sayın Federasyon Başkanı tanıdığımız bildiğimiz, Trabzonspor Başkanlığı yaptı, Trabzonspor'un haklarını korumak için çok savaştığını biliyorum. Kendisine kumpas yapıldığı söyleniyor da Trabzonspor'a ne yapıldığını bilmiyorum. Daha üstünde bir şeyler yapılıyor. Adını koysun!" diye konuştu.

Güneş, "Eleştiri yaparsam ona saygısızlık yapmış olurum. Federasyon Başkanı hakemlerle ilgili bir beyan kullanıyorsa kişisel olarak, herkesin mutabık kaldığı kırmızı kartlık pozisyonu, sadece o pozisyonda hakem yaptığı hatadan dolayı maçın tamamına yayıp gündem oluşturuluyorsa, federasyon başkanı da bunu beyanat olarak verme durumunda kalıyorsa, bizim maçta 10 tane 15 tane o tarafa bu tarafa hata yapıyorsa o hakem de FİFA listesindeyse kumpası kimin yaptığını aramaya gerek yok" ifadelerini kullandı.



BÖYLE HATA MI OLUR!

"Biz hakemden mi kaybettik? Yemeseydik golü bir şey yoktu. Rakibe çarptık, faul yaptık, kafayı vurdurduk yedik golü. Ondan önce ofsayt var, diğer yediğimiz golden önce faul var. Başkanın futbol adamı olduğunu biliyorum, MHK Başkanı sorsun 'Neye göre karar verdin?' diye. Topu alıp gole gidiyorsun, atak kesilecek, dönüp gol yiyorsun, sonra 'hata' deniyor. Ne hatası! Bunlar hata diye tarif edilebilir mi?"



ORTAK PAYDA TRABZONSPOR

Trabzonspor Yönetimi, kulübe gelir getirici projeleri hayata geçirmek için mücadelesini sürdürüyor. Yönetim, bu anlamda önceki gün Ankara'ya çıkarma yaptı. Başkan Ertuğrul Doğan ve Asbaşkan Zeyyat Kafkas'a Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a ziyarette Trabzonlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Trabzon milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç eşlik etti. Heyet, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir arsa ve Trabzon'da iki arsa için yapılan resmi girişimler için taleplerini yineledi. Bu arada Trabzonspor, yönetimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de önümüzdeki günlerde bir görüşme yapmayı planlıyor.



GOLLERİN YÜZDE 43'Ü BANZA'DAN

Fırtına'nın sezon başında Braga'da teknik direktörü ile yaşadığı tartışma sonucunda kadro dışı bırakılmasının ardından 2 milyon Euo bedelle bir yıllığına kiralık olarak transfer ettiği Simon Banza takımın skor yükünü çekiyor. Atılan 23 golün 10'unu kaydeden 1'de asistlik katkı sağlayan Banza, oynadığı 12 maçın 7'sinde gol atmayı başardı ve takımın attığı gollerin yüzde 43'ünü tek başına kaydetti. Banza, Süper Lig'de attığı 10 golle, gol krallığında Başakşehirli Piatek ile zirveyi paylaşıyor.



FIRTINA'DA DRAGUS ŞOKU

Galatasaray maçında oyuna sonradan giren Trabzonsporlu Denis Draguş'tan kötü haber geldi. Rumen yıldızın sağ diz dış yan bağında zorlanma ve ödem tespit edildiği için ligin ilk devresini kapattığı öğrenildi. Visca'nın Bodrum FK maçına yetiştirilmesi için yoğun bir çaba harcanıyor.