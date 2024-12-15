Kritik tercih bekleniyor! Trabzonspor’da Güneş’in Galatasaray planı

Trabzonspor'un hocası Şenol Güneş'in Galatasaray ile oynanacak olan maçtaki ilk 11 tercihlerinin ne olacağı şimdiden merak ediliyor. Özellikle orta saha bölgesinde bir değişiklik yapması beklenen tecrübeli teknik adam, 3 maçlık aradan sonra Ozan Tufan'ı ilk 11'de görevlendirebilir. Son 3 maçta sadece 2 dakika süre alabilen Ozan Tufan'ın bu tür maçlardaki tecrübesinden faydalanma düşüncesinde olan teknik ekibin, bu hafta deneyimli oyuncuyu özel olarak hazırladığı öğrenildi. Ancak henüz kesin kararını vermeyen Güneş'in Mendy'nin yanında oynatmayı düşündüğü diğer isim ise Umut Güneş. Son haftalarda form grafiği oldukça düşen Lundstram ise burada oynama ihtimali en düşük olan oyuncu olarak dikkat çekiyor.

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