Dursun Özbek: "Bizi engelleyemezler"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Aralık ayı Olağan Toplantısı'nda çarpıcı açıklamalar yaptı. Özbek, "Benim savaşım, arkadaşlarımla girdiğim bu savaş tamamen Galatasaray'ın değerlerini korumak, Galatasaray'ın girmiş olduğunu yarışmalarda başarılarını engellemeye yönelik alınan tavırlara karşı çıkmak. Buradan bizi durdurmak isteyenlere bir kez daha duymak istemedikleri bir şeyi söylemek istiyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi engelleyemezler. Bu ülkenin iyi insanları, doğru olanlar her zaman kazandılar yine de kazanacaklardır" diye konuştu. Başkan Özbek, "Rakibimiz akla hayale gelmeyecek şekilde bir algı peşinde. Bu algıya da futbolu yönetmekten sorumlu olan kişiler ve özellikle MHK gereken desteği vermektedir. Sivasspor maçını gördünüz!" ifadelerini kullandı.

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