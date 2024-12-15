Burak Yılmaz: "Fatih Terim’e kırgınım"

Son olarak Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'u çalışıran Burak Yılmaz, kariyeri adına çarpıcı açıklamalara imza attı. L1 Üçgen Youtube kanalına konuk olan Yılmaz; Fatih Terim ve Galatasaray'la ilgili ilgi çekici itiraflarda bulundu. Galatasaray-Beşiktaş derbisinde yaşananlardan dolayı "Fatih Terim'e kırgın mısın?" sorusuna genç hoca, "Tabii ki de kırıldım. Böyle bir fotoğrafa ve olaya herkes kırılır. Ama kırılıp kırılmamamın bir önemi yok. O olayın gerçekleşmesinin bir önemi var. Benim hayatımda beraber yol yürüdüğüm ve savaştığım insanlar var. Hiçbir zaman onlara böyle bir hareket yapmam. Karam tayfa ile görüşemiyoruz ama onların çok mutlu olmasını istiyorum. Beraber yol yürüdüğüm insanlara hiçbir zaman böyle bir harekette bulunmam. Ben olsam öyle bir gülüş yapmazdım" diye yanıt verdi. Galatasaray'da hocalık yapma hayali olduğunu vurgulayan 39 yaşındaki çalıştırıcı "Önce orayı hak etmem lazım. İnşallah neden olmasın. Hayalim ve hedeflerimden bir tanesi orası" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN