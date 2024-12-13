Haydi rastgele! 2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri grup kura çekimi yarın yapılacak

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası için Avrupa elemeleri grup kura çekimi bugün yapılacak. İsviçre'nin Zürih şehrindeki FIFA merkezinde saat 14.00'te başlayacak kura çekimine A Milli Futbol Takımımız 2. torbadan girecek. Toplam 54 ülkenin katılacağı kura çekimiyle, 6'sı 5 takımlı, 6'sı ise 4 takımlı toplam 12 grup belli olacak. Türkiye, mart ayında UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek adına Macaristan ile play-off oynayacağı için 4'lü grupta yer alacak. 5'li gruplarda ilk maçlar mart ayında oynanırken, 4'lü gruplarda karşılaşmalar eylül ayında başlayacak. Ülkeler, gruptaki her rakibiyle iç saha ve deplasmanda olmak üzere toplam ikişer maç oynayacak. Avrupa eleme grubu karşılaşmaları 2025'in kasım ayında sona erecek. Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla, toplam 16 takım play-off maçları yapacak. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak. Turnuvanın açılışı 11 Haziran 2026'da Meksika'da yapılacak.

1. TORBA

Fransa İspanya İngiltere Portekiz Hollanda Belçika İtalya Almanya Hırvatistan İsviçre Danimark Avusturya

2. TORBA

Ukrayna İsveç Türkiye Galler Macaristan Sırbistan Polonya Romanya Yunanistan Slovakya Çekya Norveç

3. TORBA

İskoçya Slovenya İrlanda C. Arnavutluk K. Makedonya Gürcistan Finlandiya İzlanda K.İrlanda Karadağ B.Hersek İsrail

4. TORBA

Bulgaristan Lüksemburg Belarus Kosova Ermenistan Kazakistan Azerbaycan Estonya G.Kıbrıs Faroe A. Letonya Litvanya

5. TORBA

Moldova Malta Andorra Cebelitarık Lihtenştayn San Marino