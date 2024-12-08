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Fırtına’da bek sıkıntısı! Trabzonspor ve Kasımpaşa berabere kaldı

Trabzonspor 2-2'lik beraberlikle tamamladığı Kasımpaşa maçında rakibine birçok pozisyon verdi. Kasımpaşa kanat oyuncuları karşısında, Trabzonspor'un bek oyuncularının top kapma istatistiği ise oldukça düşük kaldı

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Aralık 2024
Fırtına’da bek sıkıntısı! Trabzonspor ve Kasımpaşa berabere kaldı

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Trabzonspor 2-2'lik beraberlikle tamamladığı Kasımpaşa maçında rakibine birçok pozisyon verdi. Kasımpaşa kanat oyuncuları karşısında, Trabzonspor'un bek oyuncularının top kapma istatistiği ise oldukça düşük kaldı. Fırtına'nın bek bölgesinde yaşadığı bu sıkıntı ise genel istatistiklere de yansımış durumda. Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de rakiplerine en yüksek yüzdeyle orta yaptıran takım konumunda (%30.4) yer alıyor. Trabzonspor'un rakipleri orta girişimlerinin neredeyse yarısında başarıya ulaşıyor.

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